Περού: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από τον σεισμό των 5,5 Ρίχτερ – Εκατοντάδες εκτοπισμένοι και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 6 θανάτους έχει προκαλέσει ο σεισμός μεγέθους 5,5 ρίχτερ που έπληξε την περιοχή των Άνδεων στο Περού, ενώ περισσότεροι από 21 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 300 έχουν εκτοπιστεί μέχρι στιγμής.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το Σάββατο στις 9:24 μ.μ. τοπική ώρα, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) δυτικά-νοτιοδυτικά της πόλης Σικάγια, στην επαρχία Χουανκάγιο του Περού. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 10 χιλιόμετρα (6,21 μίλια).

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Το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας του Περού ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ακόμη άγνωστος.

A magnitude 5.6 earthquake struck central Peru, with its epicentre located southeast of Huancayo at a depth of 22 km, according to the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC). Authorities are assessing the situation, with no immediate reports of major damage or… pic.twitter.com/YCCv0dRIe9 — WION (@WIONews) July 19, 2026

Αρκετά κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν δομικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής εκκλησίας και ενός μοναστηριού.

Εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν την αγωνία των συγγενών των θυμάτων σε μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, την αγροτική περιοχή Τσόνγκο Μπάχο, όπου οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν τυλιγμένοι με κουβέρτες έξω από τα σοβαρά κατεστραμμένα σπίτια τους. Ζώα εθεάθησαν επίσης κάτω από τα ερείπια.

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#DePlaneta Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas por un sismo de 5.5 y una réplica que sacudieron una región andina de Perú y dejaron decenas de viviendas quedaron destruidas o dañadas en las zonas afectadas, según reportaron este domingo las… pic.twitter.com/p5gsMrYBNV — Diario El Salvador (@elsalvador) July 19, 2026

Ο Λουίς Βάσκες, ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας είπε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa ότι με βάση τις πρώτες πληροφορίες περίπου 48 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 18 υπέστησαν ζημιές. Αντίσκηνα διανεμήθηκαν σε περίπου 300 πληγέντες.

Τα σπίτια στις κοινότητες της Τσουπάκα είναι, τα περισσότερα, υποτυπώδη κτίσματα, χτισμένα με πλίθες.

Ο Βάσκες είπε ότι πυροσβέστες και άλλοι διασώστες έφτασαν στην περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής για να απομακρύνουν τα χαλάσματα καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στα συντρίμμια.

Το Περού βρίσκεται πάνω στον αποκαλούμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια ζώνη που ευθύνεται για σχεδόν το 85% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας.

Το 2007, σεισμός μεγέθους 7,9 βαθμών είχε πλήξει την επαρχία Πίσκο στην περιοχή Ίκα, αφήνοντας πίσω του σχεδόν 600 νεκρούς. Οι σεισμοί είναι συχνοί στο Περού, καθώς η χώρα βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού.