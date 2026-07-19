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Ιταλία: Άνδρας σε αμόκ, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και λίγο αργότερα έπαθε ανακοπή καρδιάς και πέθανε

Να αποδοθεί δικαιοσύνη ζητούν φίλοι και συγγενείς του 43χρονου
Αστυνομικοί στην Ιταλία
Αστυνομικοί στην Ιταλία (Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Ένας 43χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής 19.07.2026 στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια, μετά από επέμβαση της αστυνομίας της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας, ο άνδρας, με καταγωγή από το Μαρόκο, φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονης σύγχυσης και να είχε επιθετική συμπεριφορά. Για τον λόγο αυτό ειδοποιήθηκαν τόσο η αστυνομία όσο και ασθενοφόρο.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Μάρτυρες υποστηρίζουν επίσης ότι έγινε χρήση σπρέι πιπεριού.

 

Λίγη ώρα αργότερα, ο 43χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Ιταλία. Συγγενείς και φίλοι του θύματος συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό και ζήτησαν να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

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