Ουκρανία: Η «Συμμαχία Προθύμων» εξετάζει δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία με την χρήση και στρατιωτικών μέσων

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα «πρωταγωνιστεί» από το περασμένο Σάββατο (03.01.2025) στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ωστόσο οι εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία «τρέχουν» με τις διπλωματικές «μάχες» για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Στο Παρίσι, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, θα συζητήσουν σήμερα (06.01.2025) οι χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» που υποστηρίζουν πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία, για το ζήτημα αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κρίσιμη αυτή συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριο θέμα των συνομιλιών και των διαβουλεύσεων είναι οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Μάλιστα, στο υπό συζήτηση σχέδιο για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων δεσμευτικού χαρακτήρα ρήτρες για την υποστήριξη της χώρας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από την Ρωσία με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης.

«Οι δεσμεύσεις αυτές δύναται να περιλαμβάνουν την χρήση στρατιωτικών ικανοτήτων, υπηρεσιών πληροφοριών και επιμελητειακής συνδρομής, διπλωματικών πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση επιπλέον κυρώσεων», αναφέρει το σχέδιο, το οποίο ήρθε σε γνώση του Reuters και θα τεθεί προς έγκρισιν κατά τις εργασίες της διάσκεψης.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται στο Μέγαρο των Ηλυσίων για την διάσκεψη κορυφής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφθασε επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες που έχουν ως στόχο την διαμόρφωση κοινής ουκρανικής, ευρωπαϊκής και αμερικανικής θέσης για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.