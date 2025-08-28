Συμβαίνει τώρα:
Ουκρανία: Μέσα στο σπίτι οικογένειας στο Κίεβο την ώρα που οι βόμβες πέφτουν βροχή – Κουλουριασμένοι περιμένουν τη μοίρα τους

Τους 18 έχουν φτάσει οι νεκροί, ανάμεσά τους και 4 παιδιά
Κίεβο
Σωστικά συνεργεία βγάζουν νεκρούς από τα συντρίμμια / REUTERS/Valentyn Ogirenko

Είναι η στιγμή που οι ρωσικές βόμβες πέφτουν σαν βροχή στο Κίεβο. Οι ρωσικές βόμβες που υποτίθεται ότι χτυπούν μόνο στρατιωτικούς στόχους και όχι αμάχους όπως ξεδιάντροπα υποστηρίζει το Κρεμλίνο.

Οι ρωσικές βόμβες που άφησαν πίσω τους πάνω από 18 νεκρούς στο Κίεβο ανάμεσά τους και 4 παιδιά και δεκάδες τραυματίες. Που επίσης χτύπησαν ακόμα και γραφείο της ΕΕ στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. 

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ανέβασε στα social media μια οικογένεια κουλουριασμένοι στο πάτωμα του σπιτιού τους ακούν τις βόμβες να σφυρίζουν γύρω τους και το ωστικό κύμα από τις εκρήξεις διαλύσει τα πάντα στο σπίτι τους. Οι φωνές τους και η αγωνία τους καθώς δεν ξέρουν αν θα βγουν ζωντανοί είναι χαρακτηριστικά.

 

Και βεβαίως όπως θα δείτε παρακάτω από τα συντρίμμια των «στρατιωτικών στόχων» που υποστηρίζει η Μόσχα ότι χτύπησε τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου βγάζουν άψυχα κορμάκια μικρών παιδιών, ενώ και τα παιδάκια της φωτογραφίας μόλις είχαν καταταγεί στον ουκρανικό στρατό. 

Κίεβο
Παιδιά λίγο μετά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο / REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
Κίεβο
Σωστικά συνεργεία βγάζουν νεκρούς από τα συντρίμμια / REUTERS/Valentyn Ogirenko
