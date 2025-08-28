Ουκρανία: Μέσα στο σπίτι οικογένειας στο Κίεβο την ώρα που οι βόμβες πέφτουν βροχή – Κουλουριασμένοι περιμένουν τη μοίρα τους

Είναι η στιγμή που οι ρωσικές βόμβες πέφτουν σαν βροχή στο Κίεβο. Οι ρωσικές βόμβες που υποτίθεται ότι χτυπούν μόνο στρατιωτικούς στόχους και όχι αμάχους όπως ξεδιάντροπα υποστηρίζει το Κρεμλίνο.

Οι ρωσικές βόμβες που άφησαν πίσω τους πάνω από 18 νεκρούς στο Κίεβο ανάμεσά τους και 4 παιδιά και δεκάδες τραυματίες. Που επίσης χτύπησαν ακόμα και γραφείο της ΕΕ στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ανέβασε στα social media μια οικογένεια κουλουριασμένοι στο πάτωμα του σπιτιού τους ακούν τις βόμβες να σφυρίζουν γύρω τους και το ωστικό κύμα από τις εκρήξεις διαλύσει τα πάντα στο σπίτι τους. Οι φωνές τους και η αγωνία τους καθώς δεν ξέρουν αν θα βγουν ζωντανοί είναι χαρακτηριστικά.

A resident of Kyiv showed footage from a camera in her apartment during today’s attack by the Russians. pic.twitter.com/HB0QdISv4Y — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2025

Και βεβαίως όπως θα δείτε παρακάτω από τα συντρίμμια των «στρατιωτικών στόχων» που υποστηρίζει η Μόσχα ότι χτύπησε τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου βγάζουν άψυχα κορμάκια μικρών παιδιών, ενώ και τα παιδάκια της φωτογραφίας μόλις είχαν καταταγεί στον ουκρανικό στρατό.