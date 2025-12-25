Ουκρανία: Μπαράζ επιδρομών με πυραύλους Storm Shadow και drones σε μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ρωσία

Θεαματικά έχουν αυξηθεί τα τα πλήγματα που εξαπολύει η Ουκρανία κατά διυλιστηρίων και άλλων ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, επιδιώκοντας να πλήξει τα έσοδα της Μόσχας από τον πετρελαϊκό τομέα, κύρια πηγή χρηματοδότησης της πολεμικής της μηχανής.

Τις τελευταίες ώρες η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επιθέσεις με drones εναντίον στόχων στρατηγικής σημασίας για την Ρωσία και όπως φαίνεται τα πλήγματα κορυφώθηκαν με βρετανικής κατασκευής πυραύλους cruise.

Ειδικότερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα (25.12.2025) πως έπληξαν με πυραύλους Storm Shadow και ουκρανικής κατασκευής drones μακρού βεληνεκούς σειρά μονάδων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας.

In a very “the Anglo-Saxons send their regards” kind of moment, the Novoshakhtinsky refinery, one of the largest in southern Russia, has just been smashed to bits by British Storm Shadow cruise missiles. pic.twitter.com/AgyfJB8EUr — Daractenus (@Daractenus) December 25, 2025

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους cruise Storm Shadow για να πλήξουν το διυλιστήριο πετρελαίου Novoshakhtinsk στην περιοχή του Ροστόφ.

Novoshakhtinsky Oil Products Plant Hit. The total volume of the plant’s tanks is over 210 thousand cubic meters, – General Staff



Seaport “Temryuk”, airfield “Maykop” and enemy repair unit hit



Temryuk — explosions and fires were recorded in two tanks with petroleum… pic.twitter.com/HREH2tSkeR — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) December 25, 2025

«Καταγράφηκαν πολλαπλές εκρήξεις. Ο στόχος χτυπήθηκε», αναφέρεται σε ανάρτηση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στο Telegram.

Το διυλιστήριο αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες μονάδες προμήθειας πετρελαϊκών προϊόντων στην νότια Ρωσία και ότι προμηθεύει με ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Ανελέητα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας SBU ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι με drones μακρού βεληνεκούς έπληξαν πετρελαϊκές δεξαμενές στο ρωσικό λιμάνι του Τεμριούκ στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ και μία μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Όρενμπουργκ της νοτιοδυτικής Ρωσίας.

Η μονάδα του Ορενμπουργκ είναι η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο και βρίσκεται σε απόσταση 1.400 από τα ουκρανικά σύνορα.

Οι ρωσικές αρχές στην περιοχή του Κρασνοντάρ ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενές τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι του Τεμριούκ έπειτα από επίθεση με drones.

Οι φλόγες κάλυψαν έκταση 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανάρτηση του επιχειρησιακού αρχηγείου του Κρασνοντάρ στο Telegram.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αεροπορική βάση στην ρωσική πόλη Κάικοπ, στον Βόρειο Καύκασο.