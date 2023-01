Ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει τον ενδέκατο μήνα του και δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως οδεύει προς το τέλος. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έβαλαν στο στόχαστρο υποδομές καίριας σημασίας σε σειρά επιδρομών, κυρίως με UAVs drone-καμικάζι, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (02.01.2023 στο Κίεβο και στα περίχωρά του.

Το σφυροκόπημα της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, μετά την εκτόξευση ομοβροντιών πυραύλων και τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς και χθες.

«Έχει πολλή φασαρία στην περιφέρεια και στην πρωτεύουσα: νυχτερινές επιθέσεις drones», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Κιέβου, ο Ολεξίι Κουλέμπα. «Οι ρώσοι έστειλαν αρκετά κύματα Shahed», συνέχισε ο κυβερνήτης, αναφερόμενος στα ιρανικής κατασκευής Shahed-136. «Στο στόχαστρο βρέθηκαν υποδομές κρίσιμης σημασίας. Η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται επί τω έργω», συμπλήρωσε.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε από την πλευρά του ο Σερχίι Πόπκο, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Δείτε βίντεο:

More Iranian-made Shahed drones are shot down above Kyiv. Russia launches them at sleeping Ukrainian cities almost every night. Y'day, on New Year's night, was the latest big attack

📽️ pic.twitter.com/h3z7st1BFR