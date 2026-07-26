Γαλλία: Μάχη των πυροσβεστών για να σωθεί το Μπορντό από την τεράστια φωτιά – Απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους 220.000 άτομα

Δραματικές είναι οι στιγμές που ζει η Γαλλία με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να σώσουν την πόλη Μπορντό από τις φωτιές που μαίνονται εδώ και μέρες.

Εξαιτίας της φωτιάς στη Γαλλία οι αρχές απομακρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστια της πόλης Μπορντό. Η νοτιοδυτική περιοχή της Γαλλίας έχει πληγεί από τις πυρκαγιές κατά την διάρκεια του έντονου θερινού καύσωνα που έχει απλωθεί σε πολλά τμήματα της Ευρώπης. Στην Ισπανία όπου η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, πυρκαγιά στην Βαλένθια προκάλεσε τον θάνατο ενός ηλικιωμένου ανθρώπου.

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«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά παραθεριστικά θέρετρα στην ακτή του Ατλαντικού.

Οι αρχές έχουν απομακρύνει μέχρι στιγμής 220.000 άτομα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Καπ Φερέ, έναν δημοφιλή προορισμό καλοκαιρινών διακοπών στην περιοχή της Ακιτέν.

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Οι τοπικοί αγρότες προσφέρθηκαν επίσης εθελοντικά να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

L’#incendie en #Gironde, près de #Bordeaux, reste hors de contrôle. D’impressionnantes lignes de #feu s’étendent sur plusieurs centaines de mètres. Depuis mercredi, plus de 42 000 hectares ont brûlé et 220 000 personnes ont été évacuées, malgré la mobilisation de #pompiers,… pic.twitter.com/QNiRkwV1Hv — Instant Actu (@Inst_Actu) July 26, 2026

«Ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί αν ήταν η δική μας περιοχή, θα θέλαμε και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο. Και δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες», δήλωσε ο 65χρονος αγρότης Πασκάλ Ρουντιέ. Μέχρι στιγμής τον Ιούλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τους 32,2 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Ακιτέν, αριθμός που είναι 7,3 °C υψηλότερος από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της μητρόπολης του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε «καμένη έκταση», ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ, η οποία από την Τετάρτη έχει απομακρύνει συνολικά 220.000 άτομα.

Στην ενημέρωση της προς τα μέσα ενημέρωσης, η νομαρχία διευκρινίζει ότι ο αυτοκινητόδρομος Α63 μεταξύ Μπορντό και Ισπανίας παρέμενε κλειστός σε μήκος 60 χιλιομέτρων.

Bordeaux ,come in molte zone della Francia ,incendi devastanti ,immagini drammatiche pic.twitter.com/lsR1BplCLW — Luca Pecoraro (@pecoraroluca883) July 26, 2026

Η πυρκαγιά αυτή συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των σημαντικότερων που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το 1949, η μεγάλη πυρκαγιά που είχε καταστρέψει το δάσος των Λαντ της Γασκώνης –η πιο θανατηφόρα που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γαλλία– είχε καταστρέψει περίπου 500.000 στρέμματα.

Με την απομάκρυνση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατοίκων και από άλλους δήμους που βρίσκονται νοτιοανατολικά της λεκάνης ή κοντά στη μητρόπολη, δηλαδή 55.000 ατόμων, ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από την Ζιρόντ ανέρχεται πλέον σε 220.000 άτομα, κάτι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών.

France has evacuated more than 220,000 people as its largest wildfire spreads across the southwest, threatening Bordeaux. pic.twitter.com/9oYQohcque https://t.co/QstTg0YPcN — Emiraa Air – Sea Defence (@DenizEmiraa) July 26, 2026

Σε ενημέρωση που δόθηκε στις 02:00 το πρωί, η νομαρχία είχε αναφερθεί σε «ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς» στις αρχές της νύχτας, η οποία οφειλόταν «στην ξηρή βλάστηση» και στον «άνεμο, με ριπές που έφταναν έως και τα 40 χλμ./ώρα».

Σύμφωνα με χάρτη που δημοσίευσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και απεικονίζει την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η φωτιά κατευθύνθηκε προς τα νοτιοανατολικά, προς την Μαρσεπρίμ, μια κοινότητα στο νομό Ζιρόντ που βρίσκεται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή SNCF, μεταξύ Μπορντό και Αρκασόν.

Δύσκολη η κατάσταση

«Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής» στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στην Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντ όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, αλλά επίσης στη Λαντ και το Βαρ, δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

«Στην αρχή της νύκτας, στην Ζιρόντ, η φωτιά έγινε εξαιρετικά σφοδρή, απρόβλεπτη, δημιουργώντας τον δικό της άνεμο και επεκτάθηκε κατά απρόβλεπτο τρόπο προς την οικιστική περιφέρεια του Μπορντό», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζοντας ότι η πυρκαγιά καταλάγιασε πριν από το ξημέρωμα.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιστρατεύθηκαν από σήμερα το πρωί 18 αεροσκάφη και το A400M θα επιχειρήσει και πάλι, πρόσθεσε.

Στην Λαντ, το άλλο μεγάλο μέτωπο, όπου έχουν καεί 36.000 στρέμματα γης, μία αναζωπύρωση αντιμετωπίσθηκε το πρωί από τα εναέρια μέσα και η περίμετρος της πυρκαγιάς παραμένει πολύ ενεργή, πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Στο Βαρ, «η προβλεπόμενη επιστροφή του μαΐστρου δημιουργεί φόβους για νέα επιδείνωση των συνθηκών, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Συνολικά, περί τους 4.150 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών: 2.500, ανάμεσά τους και ελβετική ομάδα, στην Ζιρόντ, συνεπικουρούμενοι από 1.500 στρατιώτες, περί τους 500 στην Λαντ και 1.100 στο Βαρ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Αλλα μέτωπα πυρκαγιάς στην Γαλλία είναι επίσης ενεργά στην Γαλλία, όπως στην Κορσική και τις Ανω Αλπεις , πρόσθεσε ο Λοράν Νουνιές απευθύνοντας έκκληση προς όλους για την μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση, καθώς σε μία συγκυρία δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών η παραμικρή απροσεξία μπορεί να είναι τραγικές συνέπειες.