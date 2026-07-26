Μαχητικό F-16 της Ρουμανίας κατέρριψε drone για 3η συνεχόμενη μέρα 

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέρριψε ένα ακόμη drone, το τρίτο κατά σειρά, καθώς παραβίασε τον εναέριο χώρο της.

«Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα» αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας στην ανακοίνωση του .

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Το πρώτο drone, το οποίο σύμφωνα με τους Ρουμάνους εισαγγελείς που εξέτασαν τα συντρίμμια ήταν ρωσικής προέλευσης (τύπου Shahed), καταρρίφθηκε από τη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ την Παρασκευή.

Με αυστηρό τόνο, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, ανακοίνωσε μέσω του X ότι το Βουκουρέστι θα υποβάλει διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, με βάση τα ευρήματα της έρευνας.