Κόσμος

Μαχητικό F-16 της Ρουμανίας κατέρριψε drone για 3η συνεχόμενη μέρα 

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν θα υποβάλει διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία
Drone
Drone / REUTERS / Valentyn Ogirenko
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέρριψε ένα ακόμη drone, το τρίτο κατά σειρά, καθώς παραβίασε τον εναέριο χώρο της.

«Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα» αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας στην ανακοίνωση του .

Το πρώτο drone, το οποίο σύμφωνα με τους Ρουμάνους εισαγγελείς που εξέτασαν τα συντρίμμια ήταν ρωσικής προέλευσης (τύπου Shahed), καταρρίφθηκε από τη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ την Παρασκευή.

Με αυστηρό τόνο, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, ανακοίνωσε μέσω του X ότι το Βουκουρέστι θα υποβάλει διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, με βάση τα ευρήματα της έρευνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
105
79
77
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανός λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του ISIS ο ύποπτος της φονικής επίθεσης με βαν σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο
Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος»
Το βαν που σκόρπισε τον τρόμο στο Βερολίνο
Πύρινος όλεθρος σε Γαλλία και Ισπανία: «Καταιγίδα φωτιάς» απειλεί τη Ζιρόντ, η μεγαλύτερη εκκένωση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ρίψεις έως 20 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού
Μαίνονται οι τεράστιες φωτιές στην Ισπανία 8
Newsit logo
Newsit logo