Ουκρανία: Νεκρός και τραυματίες σε Κίεβο και Μπέλγκοροντ – Ετοιμασίες για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία

Εντείνεται η ανησυχία για τον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία μετά τα τελευταία ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Από την επίθεση της Ρωσίας σε συγκρότημα πρατηρίου βενζίνης στο νοτιοδυτικό Κίεβο, προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστράφηκε τουλάχιστον ένα όχημα και προκλήθηκε πυρκαγιά σε γειτονικό κτίριο, ανακοίνωσαν επίσης οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ουκρανίας.

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«Δεν υπάρχει στρατιωτικός στόχος στις επιθέσεις αυτού του είδους. Είναι τρομοκρατία και εκφοβισμός του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο διευθύνων σύμβουλος της Ukrnafta Μποχντάν Κουκούρα.

Ένας άμαχος σκοτώθηκε σήμερα όταν ουκρανικό drone επιτέθηκε στο αυτοκίνητό του στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Άλλοι δύο άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για τραύματα στο νοσοκομείο, πρόσθεσαν οι αρχές. Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ και οι γειτονικές της αποτελούν συχνά στόχο ουκρανικών επιθέσεων.

Kiev they saying gas station got hit 💥 pic.twitter.com/JJLKN4lRkE — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 10, 2026

Για σχεδόν δύο εβδομάδες, το Κίεβο βρίσκεται υπό ένα σχεδόν συνεχές μπαράζ αεριωθούμενων drones που έχουν στόχο αποθήκες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πόλη και τα προάστιά της.

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Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει επιτεθεί σε γύρω στα 300 ουκρανικά πρατήρια βενζίνης, κυρίως σε ανατολικές περιφέρειες στο μέτωπο, σε μια προσπάθεια να διαταράξει την επιμελητειακή υποστήριξη του ουκρανικού στρατού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το πρωί της Πέμπτης (10.09.2026) ότι η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Γιαμαλο-Νένετς και θαλάσσιο λιμάνι στο Νταγκεστάν σε επιθέσεις της το τελευταίο 24ωρο.

Ετοιμασίες για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία

Οι ρωσικές αρχές επιμένουν ότι κερδίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης, πολλοί Ρώσοι δηλώνουν ολοένα και πιο ανήσυχοι για την καθημερινή τους ζωή καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με drone φέρνουν τον πόλεμο πιο κοντά τους. Καθώς η Ρωσία ετοιμάζεται για τις πρώτες βουλευτικές της εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, οι ανησυχίες αυτές δεν μπορούν εύκολα να αγνοηθούν.

Δεν είναι ξεκάθαρο σε τι βαθμό μπορούν οι ανησυχίες των πολιτών να επηρεάσουν τις εκλογές στις 18-20 Σεπτεμβρίου, αν και σε ένα σφιχτά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα το κυβερνών κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του στη Βουλή.

Ωστόσο το Κρεμλίνο θα παρακολουθεί στενά τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα της κάλπης ως ένα δείκτη της ανησυχίας των πολιτών και της κόπωσης τους από τον πόλεμο, καθώς ο Πούτιν συνεχίζει να προωθεί τους στρατιωτικούς του στόχους.

Δημοσκόπηση του κρατικού ιδρύματος FOM δείχνει πως το καλοκαιρί που πέρασε, με συναγερμούς για drones και ελλείψεις καυσίμων που προκάλεσαν τα ουκρανικά πλήγματα, έχει επιβαρύνει το ηθικό των πολιτών.

Από τα τέλη Απριλίου, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες έκαναν λόγο για αίσθημα «ανησυχίας» μεταξύ των πολιτών, σε όλες πλην μίας από τις εβδομαδιαίες έρευνες του FOM.

Ο δείκτης ανησυχίας του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων παραμένει στο υψηλότερό του επίπεδο από την επιστράτευση στα τέλη του 2022, που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν εκτός χώρας.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι επλήγησαν επίσης 8 ρωσικές εγκαταστάσεις υποδομών που υποστηρίζουν τον πόλεμο, όπως και εγκαταστάσεις που δεν κατονόμασε στις περιφέρειες της Μόσχας, της Βορονέζ, της Αστραχάν και του Μπριάνσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν σχεδόν τελείως μεγάλες αποθήκες πετρελαίου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων της Ουκρανίας στις αρχές του πολέμου, πυροδοτώντας εκτεταμένη κρίση καυσίμων και αναγκάζοντας τη χώρα να αναθεωρήσει την εφοδιαστική της υποστήριξη.