Υπόθεση «Πελικό» στην Αυστρία: Νάρκωνε την σύζυγό του και την εξέδιδε για 500 ευρώ – Βρέθηκε νεκρή μετά τον βιασμό της

Σοκαριστική υπόθεση στην Αυστρία, η οποία θυμίζει την ιστορία της Ζιζέλ Πελικό, βγήκε στο φως της δημοσιότητας, με θύμα αυτή τη φορά μία 39χρονη. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κρεβάτι, μετά τον βιασμό που υπέστη από τον σύζυγό της ο οποίος την εξέδιδε, και από ακόμη έναν άνδρα.

Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή στις 26 Ιουνίου, σε περιοχή της Αυστρίας και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια θανάτου της. Εντοπίστηκε νεκρή και μέσα σε λίμνη αίματος, πάνω σε στρώμα νερού. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο 51χρονος σύζυγός της την εξέδιδε για οικονομικά ανταλλάγματα ενώ την αποκαλούσε «νεκρό κρέας» για να πείσει τους πελάτες του πως την ναρκώνει και δεν πρόκειται να αντιδράσει σε όσα της κάνουν.

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Η εισαγγελία της πόλης Βελς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να ήταν θύμα ενός τεράστιου κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης, θυμίζοντας την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό η οποία βιαζόταν επί χρόνια από δεκάδες άνδρες. Ο σύζυγός της ήταν ο άνθρωπος που την νάρκωνε και την εξέδιδε.

Όσον αφορά την υπόθεση στην Αυστρία, η εφημερίδα Kronen μεταδίδει πως ο 51χρονος νάρκωνε και εξέδιδε την 39χρονη για 500 ευρώ.

Το τελευταίο της βράδυ, κατά τη διάρκεια του βιασμού της από τον σύζυγό της και ακόμη έναν 51χρονη υπέστη σοβαρό τραύμα με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει.

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Ο 51χρονος κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια ή ακόμη και ισόβια χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

«Με χτύπαγε με γροθιές στο πρόσωπο» – Η σοκαριστική μαρτυρία της πρώτης συζύγου του 51χρονου

Περισσότερο φως στην υπόθεση, έχει ρίξει η κατάθεση της πρώτης συζύγου του 51χρονου, με την οποία είχε αποκτήσει και παιδιά.

Η 48χρονη κατέθεσε πως ο σύζυγός της ήταν αρκετά βίαιος και της έκανε συχνά προτάσεις για σεξουαλική συνεύρεση με άλλα ζευγάρια.

Περιέγραψε πως χτύπαγε το σκυλί τους καθημερινά με αποτέλεσμα το κατοικίδιό τους να φτάσει στο σημείο να τρέμει κάθε φορά που τον έβλεπε.

«Τα πράγματα έγιναν ιδιαίτερα άσχημα μετά τη γέννηση του μικρότερου γιου μας», δήλωσε η 48χρονη.

Για τις προτάσεις που της έκανε για σεξουαλική επαφή με άλλα ζευγάρια, σχολίασε: «Εγώ όμως ήμουν πάντοτε αντίθετη και δεν το ήθελα».

Εν τέλει περιέγραψε το τελευταίο – σοκαστικό περιστατικό που την οδήγησε στο διαζύγιο.

«Κάθισε πάνω μου και άρχισε να με χτυπά στο πρόσωπο με τις δύο γροθιές του εναλλάξ. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ έτσι. Τελικά με άφησε και πήγε για ύπνο».

Την επόμενη ημέρα ο γιατρός διέγνωσε μώλωπες στη γνάθο και στο ζυγωματικό, καθώς και κάταγμα στη μύτη.