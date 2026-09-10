Εκλογές στη Σουηδία: Κρίσιμο τεστ για τη συμμετοχή των ακροδεξιών «Σουηδών Δημοκρατών» στην κυβέρνηση

Στη σκιά της νίκης του ακροδεξιού AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας στη Γερμανία, οι κάτοικοι στη Σουηδία καλούνται την Κυριακή (13.09.2026) στις κάλπες, σε μια εκλογική αναμέτρηση που προμηνύεται αμφίρροπη και η οποία θεωρείται ουσιαστικά δημοψήφισμα για το αν το ακροδεξιό κόμμα «Σουηδοί Δημοκράτες» θα ενταχθεί στην κυβέρνηση.

Το κόμμα, με νεοναζιστικές ρίζες, αντιμετωπιζόταν για καιρό ως παρίας. Όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν τη εκλογική αναμέτρηση συγκεντρώνει περίπου το 19% των ψήφων και η κεντροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού της Σουηδίας έχει δηλώσει ότι θα δεχθεί την ένταξη των «Σουηδών Δημοκρατών» στους κόλπους της προκειμένου ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον να διασφαλίσει δεύτερη θητεία.

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«Συμφωνήσαμε ότι θα διεξάγουμε προεκλογικό αγώνα με στόχο τον σχηματισμό μιας κοινής κυβέρνησης πλειοψηφίας και ότι εγώ θα ηγηθώ αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε ο Κρίστερσον στο Reuters στα τέλη Αυγούστου.

Οι εκλογές αυτές θα καθορίσουν αν οι Σουηδοί ψηφοφόροι επιθυμούν να βαθύνουν την πολιτική στροφή στη χώρα, η οποία έχει ήδη ανατρέψει δεκαετίες συναίνεσης σχετικά με τη μετανάστευση και την εθνική ταυτότητα, μετατρέποντας μία από τις πιο ανοιχτές κοινωνίες της Ευρώπης σε πεδίο δοκιμής αυστηρότερων πολιτικών για την ένταξη, την ιθαγένεια και τους συνοριακούς ελέγχους.

Ο αρχηγός των «Σουηδών Δημοκρατών», Τζίμι Όκεσον / REUTERS

Η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Κρίστερσον, η οποία δεν διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, συνεργάζεται από το 2022 με τον ηγέτη των Σουηδών Δημοκρατών, τον Τζίμι Άκεσον. Και γι’ αυτό έχει δεσμευθεί να εμβαθύνει τους δεσμούς του με το ακροδεξιό κόμμα μετά τις εκλογές της Κυριακής και να προσφέρει σε στελέχη του υπουργικές θέσεις.

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Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση Κρίστερσον έχει καταργήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής για τους πρόσφυγες, έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τα κοινωνικά επιδόματα και έχει αυξήσει τις απελάσεις όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής.

Ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών και, παρόλο που ο Κρίστερσον δηλώνει ότι η έμφαση θα δοθεί πλέον στην ένταξη των μεταναστών, οι Σουηδοί Δημοκράτες επιθυμούν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο.

«Στη Σουηδία ισχύουν ο σουηδικός πολιτισμός, η σουηδική γλώσσα, οι σουηδικοί νόμοι, οι σουηδικοί κανόνες, η σουηδική ηθική και οι σουηδικές παραδόσεις», υπογράμμισε ο Ματίας Κάρλσον, βουλευτές των Σουηδών Δημοκρατών και ένας από τους στενότερους συμμάχους του Άκεσον.

«Αν κάποιος δεν μπορεί να το αποδεχθεί, θα πρέπει να ψάξει να ζήσει αλλού», πρόσθεσε.

Παρά τη γενική συναίνεση για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, πολλοί Σουηδοί εξακολουθούν να νιώθουν άβολα με την ακροδεξιά και οι δημοσκοπήσεις δίνουν μικρό προβάδισμα στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση, η οποία στηρίζει τη Μαγκνταλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών για την πρωθυπουργία.

Τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης — οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι, το Αριστερό Κόμμα και το Κόμμα του Κέντρου— συμφωνούν στην αύξηση των δημόσιων δαπανών και της κοινωνικής πρόνοιας. Αλλά διαφωνούν σε διάφορα άλλα κεντρικά ζητήματα, από τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων ως το αν η Σουηδία θα πρέπει να κατασκευάσει νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Εξάλλου το Κόμμα του Κέντρου αρνείται να συνεργαστεί σε μια κυβέρνηση με το Αριστερό Κόμμα.