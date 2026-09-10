Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει και δεύτερο παιδί, λένε οι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας

Η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν μπορεί να έχει έναν νεότερο αδελφό ή αδελφή, ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, που παρακολουθεί προσεκτικά την οικογένεια της δυναστείας η οποία κυβερνά την κομμουνιστική χώρα από τη δημιουργία της το 1948.

«Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμά τώρα πως η Κιμ Τζου Ε αντιμετωπίζεται ως διάδοχος και αντιλαμβάνεται ότι έχει έναν νεότερο αδελφό ή αδελφή», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η υπηρεσία, αναφέροντας το όνομα της κόρης, η ύπαρξη της οποίας αποκαλύφθηκε το 2022 και την οποία εμφανίζει όλο και πιο συχνά δίπλα του ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

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Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εκτιμήσει προηγουμένως ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πιθανότατα τρία παιδιά, όμως η σειρά της γέννησής τους παραμένει αβέβαιη.

Από το 2022 η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί δίπλα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη σε διάφορες πολιτικά σημαντικές εκδηλώσεις, κυρίως με την ευκαιρία μιας επίσκεψης, που έλαβε μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ ,στο Πεκίνο.

Τα βορειοκορεατικά ΜΜΕ την έχουν χαρακτήρισαν επίσης «αγαπημένο παιδί» και «σπουδαίο πρόσωπο που έχει κληθεί να καθοδηγήσει» (hyangdo, στα κορεάτικα) μια έκφραση που επιφυλάσσεται γενικά στους ανώτατους ηγέτες και τους διαδόχους τους.

Η διαδοχή στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας περιβάλλεται από απόλυτη μυστικότητα. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαδέχθηκε το 2011 τον πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ιλ, συνεχίζοντας τη δυναστεία που ίδρυσε ο παππούς του, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ.