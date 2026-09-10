Τραμπ: Υπόσχεται «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι

Μια προεκλογική υπόσχεση ύψους άνω του 1 τρισ. δολαρίων έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ντάλας, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα χορηγήσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος χαρακτήρισε την παροχή «Trump dividend», παραπέμποντας στη διανομή μερίσματος από μια επιτυχημένη εταιρεία προς τους μετόχους της.

«Αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, κερδίζετε κι εσείς και παίρνετε 5.000 δολάρια», είπε ο Τραμπ κατά την ομιλία του στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που είναι αφιερωμένο στις ενδιάμεσες εκλογές.

Έθεσε, πάντως, έναν όρο: τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόστος και τα ερωτήματα

Η εξαγγελία δεν συνοδεύτηκε από λεπτομέρειες για τον τρόπο χρηματοδότησης ή καταβολής των χρημάτων. Ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο πρόεδρος θα χρειαστεί ειδική νομοθετική έγκριση από το Κογκρέσο.

Το ύψος της δαπάνης είναι το πρώτο μεγάλο ερώτημα. Με βάση τις εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν μετά την ομιλία, ένα πρόγραμμα που θα κάλυπτε όλους τους ενήλικους Αμερικανούς θα απαιτούσε περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια, ενώ το Reuters υπολογίζει το συνολικό κόστος περίπου στα 1,35 τρισ. δολάρια.

Η αντιπροεδρία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι δικαιούχοι οι πλουσιότεροι Αμερικανοί, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο ή άλλο κριτήριο.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές αν η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από τα έσοδα των δασμών, όπως έχει προτείνει ο Τραμπ στο παρελθόν.

Το ζήτημα έχει και θεσμική διάσταση. Ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να διαθέσει μονομερώς ένα τόσο μεγάλο ποσό από τα ομοσπονδιακά ταμεία χωρίς την απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Η προεκλογική στρατηγική του Τραμπ

Η εξαγγελία έγινε σε μια ομιλία διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, με τον Τραμπ να μετατρέπει ουσιαστικά το συνέδριο σε προσωπική προεκλογική εμφάνιση.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει ολοκληρώσει «τα δύο σπουδαιότερα χρόνια στην ιστορία της προεδρίας» και κάλεσε τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν τις εκλογές ως προσωπική αναμέτρηση μαζί του.

«Σας ζητώ να προσποιηθείτε ότι είμαι εγώ στα ψηφοδέλτια», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή αυτή αντανακλά τη στρατηγική των Ρεπουμπλικάνων να κινητοποιήσουν την εκλογική βάση του Τραμπ σε μια αναμέτρηση όπου οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν σημαντικές πιθανότητες να ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να διεκδικήσουν τη Γερουσία.

Δύσκολη εξίσωση για τους Ρεπουμπλικάνους

Η απόφαση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να οργανώσει για πρώτη φορά ειδικό συνέδριο για τις ενδιάμεσες εκλογές αποτυπώνει τη βαρύτητα που δίνει στην κινητοποίηση της βάσης.

Ταυτόχρονα, όμως, η σχεδόν απόλυτη σύνδεση της προεκλογικής εκστρατείας με τον Τραμπ δημιουργεί προβλήματα σε υποψηφίους που διεκδικούν έδρες σε αμφίρροπες περιφέρειες και πολιτείες.

Ορισμένοι χρειάζονται τη στήριξη των ψηφοφόρων του προέδρου, αλλά ταυτόχρονα επιχειρούν να απευθυνθούν σε ανεξάρτητους και μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Στο συνέδριο αρκετοί ομιλητές επέλεξαν να επιτεθούν στους Δημοκρατικούς, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των συνόρων και η συμμετοχή τρανς γυναικών στον αθλητισμό.

Αντίθετα, θέματα που απασχολούν έντονα τους ψηφοφόρους, όπως το κόστος ζωής και ο πόλεμος στο Ιράν, βρέθηκαν σε δεύτερο πλάνο.

Οι κάλπες του Νοεμβρίου

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αποτελούν κρίσιμο σταθμό για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Η απώλεια έστω και ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθήσει τη νομοθετική της ατζέντα.

Οι μέχρι τώρα πολιτικές προβλέψεις δεν είναι ευνοϊκές για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς η οικονομική πίεση και η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής επιβαρύνουν την εικόνα της κυβέρνησης.

Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ, γεγονός που καθιστά την επιλογή να μετατραπούν οι ενδιάμεσες εκλογές σε προσωπική αναμέτρηση ένα υψηλού ρίσκου στοίχημα.

Η υπόσχεση των 5.000 δολαρίων εντάσσεται ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια: να μετατραπεί η πολιτική στήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους σε άμεσο οικονομικό όφελος για τον ψηφοφόρο.

Προς το παρόν, όμως, το «μέρισμα Τραμπ» παραμένει πολιτική εξαγγελία χωρίς σαφές σχέδιο χρηματοδότησης ή εφαρμογής.