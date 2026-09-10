«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την αμυντική συνεργασία Ελλάδας με Ισραήλ – «Προωθεί στόχους για την ασφάλεια»

Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, χαιρέτισαν οι ΗΠΑ στον απόηχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως «οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας», απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ – ΜΠΕ για την Ασπίδα του Αχιλλέα.

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Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας, συνολικού ύψους 3,035 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Ασπίδα του Αχιλλέα

Η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται ο ελληνικός «Θόλος» είναι αυτή της πολυστρωματικής άμυνας.

Βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise, μαχητικά αεροσκάφη, UAV, μικρότερα drones, κατευθυνόμενα πυρομαχικά αλλά και άλλες εναέριες απειλές θα μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιμετωπίζονται σε διαφορετικές αποστάσεις και ύψη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

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Αντί δηλαδή κάθε αντιαεροπορικό σύστημα να λειτουργεί αυτόνομα και να προστατεύει αποκλειστικά μια συγκεκριμένη περιοχή ή εγκατάσταση, η νέα αρχιτεκτονική προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου πλέγματος αισθητήρων, κέντρων διοίκησης και μονάδων πυρός που θα ανταλλάσσουν συνεχώς δεδομένα.

Στην «καρδιά» αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκονται τα David’s Sling, BARAK MX και SPYDER, σε συνδυασμό με τα προηγμένα radar ELM-2084.

Τα τρία συστήματα δεν έχουν τον ίδιο ρόλο ούτε προορίζονται να αντιμετωπίζουν ακριβώς τις ίδιες απειλές. Αντίθετα, λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας διαδοχικές ζώνες προστασίας, από την αντιμετώπιση μικρών και χαμηλά ιπτάμενων στόχων έως την αναχαίτιση πυραύλων σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Το αποτέλεσμα που επιδιώκει το ΓΕΕΘΑ είναι να μην υπάρχει μία μόνο γραμμή άμυνας, αλλά πολλαπλές ευκαιρίες εντοπισμού και καταστροφής κάθε εισερχόμενης απειλής.

Το σημαντικότερο στοιχείο του προγράμματος, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι πύραυλοι και οι εκτοξευτές. Ο πραγματικός «εγκέφαλος» του νέου Θόλου θα είναι το Command and Control System, το C2, το οποίο σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα είναι ελληνικής κατασκευής με αξιοποίηση ισραηλινής τεχνογνωσίας.

Μέσω του C2 θα δημιουργείται η ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, θα συγκεντρώνονται τα δεδομένα από τους αισθητήρες και θα γίνεται η κατανομή των στόχων στο καταλληλότερο κάθε φορά οπλικό σύστημα.

Ακριβώς αυτή η δυνατότητα μετατρέπει το πρόγραμμα από μια συμβατική προμήθεια αντιαεροπορικών όπλων σε μια πραγματικά δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική αεράμυνας. Το C2 δεν σχεδιάζεται να συνδέεται αποκλειστικά με τα David’s Sling, BARAK MX, SPYDER και ELM-2084, αλλά να μπορεί σταδιακά να ενσωματώνει και άλλους αισθητήρες και οπλικά συστήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μαχητικά αεροσκάφη, UAV, επίγεια radar, συστήματα επιτήρησης και μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού μπορούν να αποτελέσουν κόμβους του ίδιου δικτύου και να τροφοδοτούν συνεχώς την κοινή επιχειρησιακή εικόνα.

Έτσι, ο αισθητήρας που εντοπίζει μια απειλή δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στο σύστημα που τελικά θα την καταστρέψει. Ένα ραντάρ μπορεί να εντοπίσει και να παρακολουθεί τον στόχο, τα δεδομένα να μεταβιβαστούν μέσω του C2 και η εμπλοκή να ανατεθεί στη μονάδα πυρός που βρίσκεται στην καλύτερη θέση και διαθέτει το καταλληλότερο όπλο.

Πρόκειται για τη βασική φιλοσοφία του σύγχρονου δικτυοκεντρικού πολέμου, όπου η πληροφορία δεν παραμένει «εγκλωβισμένη» σε κάθε πλατφόρμα, αλλά διαμοιράζεται σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρο το δίκτυο.