Ουκρανία: Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κάνει ένα ακόμη βήμα στον αυτοανακηρυγμένο ρόλο του ως μεσολαβητή στον πόλεμο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει ήδη συναντηθεί αρκετές φορές με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «είναι πιθανό να ξανασυναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη». Η ευκαιρία θα είναι η ετήσια σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να επιδιώξει μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση, επιδιώκοντας έναν συμβιβασμό που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τόσο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης παραμένει αβέβαιο, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία παρατείνεται και οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν βαθιά αντιτιθέμενες.