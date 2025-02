Ουκρανία: Ο στρατός δημιουργεί μονάδες με ρομποτικά οχήματα για να τα αναπτύξει στα μέτωπα των μαχών

Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (05.02.205) ότι ο στρατός θα δημιουργήσει μονάδες ρομποτικών οχημάτων για να τις αναπτύξει στο μέτωπο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία Ρωσία και Ουκρανία προσπαθούν να πετύχουν τεχνολογική υπεροχή έναντι του εχθρού τους.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αναπτύσσουν δεκάδες χιλιάδες drones στον εναέριο χώρο, ενώ ο ανταγωνισμός που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη συνίσταται στο αντικατασταθούν όσον τα δυνατόν περισσότεροι στρατιώτες επί του εδάφους με μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους (UGVs), λένε αξιωματούχοι, με τις εφεδρείες σε ανθρώπινο δυναμικό του ουκρανικού στρατού να εξαντλούνται.

Το υπουργείο έδωσε στην δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός ρομποτικού οχήματος εξοπλισμένου με ένα όπλο καθώς έκανε την ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram.

Μη επανδρωμένα οχήματα, όπως και τα ιπτάμενα μη επανδρωμένα οχήματα, έχουν γίνει ένα σημαντικό είδος όπλου στον πόλεμο από τότε που εισέβαλε η Ρωσία το 2022.

Ukraine will deploy full-fledged robotic units as part of the Armed Forces brigades on the front line.



Ground drones are able to:

– implement offensive and defensive operations;

– provide logistical support to units;

– evacuate the wounded;

– mine and demine territories. pic.twitter.com/a6ZXrsTlin