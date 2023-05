Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα (23.5.2023) στρατεύματα στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της χώρας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «επισκέφθηκε θέσεις στην πρώτη γραμμή στη ζώνη άμυνας Βουγλεντάρ – Μαρίνκα» όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες με τον ρωσικό στρατό εδώ και ένα μήνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανήρτησε φωτογραφίες στο Διαδίκτυο στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να απονέμει μετάλλια και να φωτογραφίζεται με πεζοναύτες.

«Οι υπερασπιστές μας. Πρώτη γραμμή του μετώπου. Σήμερα, είμαι εδώ για να συγχαρώ τους πολεμιστές μας την Ημέρα των Ουκρανών Πεζοναυτών», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Volodymyr #Zelensky visited Ukrainian military today on the #Vuhledar–#Maryinka defense line in the #Donetsk Region pic.twitter.com/A8IczglTXT