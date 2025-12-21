Κόσμος

Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να συνεχίσουν οι συζητήσεις με τους Ευρωπαίους για τον τερματισμό του πολέμου

Χθες μάλιστα ομάδες Ουκρανών και ομάδες Ευρωπαίων βρέθηκαν στην Φλόριντα για να μιλήσουν για τον τερματισμό του πολέμου
Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι /
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS/Thomas Peter

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να είναι υπέρ της συνέχειας των διαβουλεύσεων με Ευρωπαίους εταίρους για των τερματισμό του πολέμου, μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αμερικανικών και ουκρανικών ομάδων στη Φλόριντα.

Στη Φλόριντα βρέθηκαν χθες (20/12/2025) ομάδες Ουκρανών και ομάδες Ευρωπαίων για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που φαίνεται να έδωσε ελπίδες στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κινούμαστε σε έναν αρκετά ταχύ ρυθμό και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, δείχνοντας την ευθυμία του να συνεχίσουν αυτές οι συζητήσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης πως μόλις είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με το πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
133
118
110
104
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα φωτογραφία «καίει» τον πρίγκιπα Άντριου για το σκάνδαλο Επστάιν: Το πάρτι με τα ναρκωτικά στο εξοχικό της βασίλισσας
Η Daily Mail γράφει πως το συγκεκριμένο πάρτι έγινε σε ένα από τα αγαπημένα εξοχικά της βασίλισσας Ελισάβετ στο οποίο βρέθηκαν προφυλακτικά και λιπαντικά
Η επίμαχη φωτογραφία με την Ghislaine Maxwell και τον Andrew Mountbatten-Windsor
Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς στην Κορσική
Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον 26χρονο και όταν απέτυχαν ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές
Πυροβολισμοί στην Κορσική
5
Newsit logo
Newsit logo