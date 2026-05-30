ΗΠΑ και Ιράν «ακονίζουν τα νύχια τους» μετά το νέο διπλωματικό ναυάγιο – «Πυρετός» για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν επαναβεβαιώνει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η συμφωνία με τις ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνει ότι η χώρα του είναι «περισσότερο από ικανή» να ξαναρχίσει τον πόλεμο, αν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία.

Το Ιράν προειδοποίησε εκ νέου το Σάββατο (30.05.2026) ότι τα ξένα εμπορικά και στρατιωτικά πλοία θα αποτελέσουν στόχο, αν δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς που διέπουν τη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που αποτελούν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του aljazeera.com, η νέα σκληρή ανακοίνωση της Τεχεράνης ήρθε αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειχναν ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν κοντά σε μία απόφαση για μία πιθανή συμφωνία με το Ιράν, αλλά εκείνο αρνήθηκε ότι είχε επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

«Η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ ασκείται με πλήρη εξουσία από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε το επιχειρησιακό αρχηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam al-Anbiya, σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο.

«Όλα τα πλοία, τα εμπορικά σκάφη και τα δεξαμενόπλοια υποχρεούνται να ταξιδεύουν μόνο μέσω των καθορισμένων διαδρομών και να λαμβάνουν άδεια από το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των κανονισμών θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας τους», πρόσθεσε.

Το Ιράν εξέδωσε, επίσης, προειδοποίηση προς τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αναφέροντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στη διαχείριση των θαλάσσιων διαδρομών ή στις ναυτιλιακές κινήσεις θα προκαλέσει αντίδραση.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (29.05.2026), ο Τραμπ συναντήθηκε με συμβούλους του στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου και δήλωσε ότι σύντομα θα ληφθεί «τελική απόφαση» σχετικά με μία πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, δεν ακολούθησε καμία δήλωση μετά τη συνάντηση.

Αμερικανικές πηγές είχαν δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η συμφωνία περίμενε την έγκριση του Τραμπ, αλλά ο ίδιος δεν έλαβε καμία απόφαση μετά τη συνάντηση της Παρασκευής.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmaeil Baghaei, δήλωσε την ίδια ημέρα ότι, ενώ συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων, «δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία» με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία»

Επίσης το Σάββατο, ο Μοχσέν Ρεζάι, σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σε ανάρτησή του στα social media ότι ο Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά» συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στο στενό και προβαίνοντας σε αυτό που περιέγραψε ως «υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωνε ότι η Τεχεράνη θα απομάκρυνε τις νάρκες από το στενό και θα τερμάτιζε το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «χωρίς διόδια», ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους.

Και οι δύο χώρες θα συντονιστούν για την απομάκρυνση και την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, είπε, προσθέτοντας ότι «δεν θα ανταλλαγούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ωστόσο, επικαλέστηκε πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη απαιτούσε «την άμεση αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων» σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία πριν προχωρήσει στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Όσον αφορά την επαναλειτουργία του Ορμούζ χωρίς διόδια, οι πηγές ανέφεραν ότι «καμία τέτοια ρήτρα δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας», ενώ το σχόλιο του Τραμπ σχετικά με την καταστροφή του πυρηνικού υλικού του Ιράν «είναι ουσιαστικά αβάσιμο».