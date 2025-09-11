Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στο Κίεβο με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Κίθ Κέλογκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ στο Κίεβο αργότερα σήμερα βράδυ, Πέμπτη (11/9/2020), όπως μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, για να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο Κέλογκ φαίνεται να έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα της Ουκρανίας για να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του, φαίνεται να έχουν παγώσει παρά τις πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας.