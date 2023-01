Ομιλία του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταδόθηκε τηλεοπτικά ακόμα και σε περιοχές της Ρωσίας, αλλά και στην Κριμαία.

Το μήνυμα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεταδόθηκε από τους δέκτες των τηλεοράσεων στην περιοχή του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όπως επίσης και στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στην προσαρτηθείσα Κριμαία και Σεβαστούπολη.

Την ομιλία του προέδρου της Ουκρανίας μετέδωσαν τα τοπικά κανάλια στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι εμφανίσθηκε στους δέκτες των τηλεοράσεων στις περιοχές αυτές την στιγμή που έπρεπε να μεταδοθούν εκπομπές των ρωσικών καναλιών.

Σύμφωνα με τα βίντεο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνονταν στην ομιλία του στους συμπατριώτες του στην ουκρανική γλώσσα χωρίς να υπάρχει μετάφραση στα ρωσικά. Το σήμα της μετάδοσης κατά διαστήματα χανόταν και εν συνεχεία επανερχόταν.

Television audiences in Crimea & the Belgorod region saw a speech from Ukrainian President Zelensky today when tuning into different Russian TV networks. Russian officials blame the Americans for giving Ukrainian intelligence agencies the hijacking tech. https://t.co/pMhLNKRwGs pic.twitter.com/tF8WKae7LJ