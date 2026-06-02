Τζάρεντ Κούσνερ: Και διαπραγματευτής του Τραμπ στη Μέση Ανατολή και μπίζνες στην Αλβανία με τις «ευλογίες» Ράμα

Τον Τζάρεντ Κούσνερ τον γνωρίσαμε αρχικά ως σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ και γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα όμως βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής, αυτή τη φορά ως ένας από τους ανθρώπους που κινούνται στο παρασκήνιο των αμερικανικών επαφών και διαπραγματεύσεων για τη Μέση Ανατολή, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το όνομά του συνδέεται και με μια εντελώς διαφορετική υπόθεση: ένα γιγαντιαίο επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία, με τη συμμετοχή κεφαλαίων από το Κατάρ και επιχειρηματικών κύκλων του Κόλπου.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να μετατρέψει τις πολιτικές και διπλωματικές επαφές που απέκτησε κατά την πρώτη προεδρία Τραμπ σε διεθνή οικονομική επιρροή μέσω της επενδυτικής εταιρείας Affinity Partners, η οποία χρηματοδοτείται από κρατικά funds της Μέσης Ανατολής. Ο ίδιος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προωθεί ένα πολυτελές τουριστικό πρότζεκτ στην Αλβανία, με επίκεντρο το νησί Σαζάν και την περιοχή Ζβερνέτς – περιοχές που θεωρούνται από τις τελευταίες «ανεκμετάλλευτες» ζώνες της Μεσογείου.

Εκεί θα μπορούν οι μεγιστάνες να απολαμβάνουν τις διακοπές τους ενώ στο project φέρονται να συμμετέχουν επενδυτές και κεφάλαια που συνδέονται με το Κατάρ και γενικότερα με τον αραβικό κόσμο.

Deals δισεκατομμυρίων και έρευνα στην Αλβανία για το project Κούσνερ

Ο Κούσνερ θεωρήθηκε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες των «Συμφωνιών του Αβραάμ» (Abraham Accords) κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, χτίζοντας στενές σχέσεις με ηγεσίες του Κόλπου, επενδυτικά ταμεία και επιχειρηματικά δίκτυα της περιοχής.

Αυτές οι σχέσεις, που ξεκίνησαν ως διπλωματικές και γεωπολιτικές, εξελίχθηκαν σταδιακά και σε οικονομικές συνεργασίες δισεκατομμυρίων, και αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί έντονη κριτική στην Ουάσιγκτον.

Αναλυτές και πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ υποστηρίζουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να διαχωριστεί ο ρόλος του Κούσνερ ως άτυπου διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή από τα επιχειρηματικά του συμφέροντα στην ίδια περιοχή και στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή τα Βαλκάνια εξελίσσονται σε νέο πεδίο αραβικών επενδύσεων, με την Αλβανία να επιχειρεί να προσελκύσει κεφάλαια μέσω τουριστικών, ενεργειακών και real estate projects.

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν οι αλβανικές αρχές κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν έρευνα για το project που συνδέεται με τον Κούσνερ.

Σύμφωνα με το Politico, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας, SPAK, διερευνά αλλαγές που έγιναν το 2024 στο καθεστώς προστασίας και ιδιοκτησίας γης στην περιοχή Βιόσα-Νάρτα, ανοίγοντας τον δρόμο για τουριστική ανάπτυξη.

Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά, καθώς περιλαμβάνει υγροτόπους που φιλοξενούν φλαμίνγκο, θαλάσσιες χελώνες και προστατευόμενα είδη της Αδριατικής.

Ο Κούσνερ είχε παρουσιάσει ήδη από το 2024 σχέδια για τη δημιουργία πολυτελούς resort, ενώ στις αρχές του 2026 επισκέφθηκε την περιοχή μαζί με την Ιβάνκα Τραμπ. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και ότι το project μπορεί να περιλαμβάνει έως και 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων.

Οι αντιδράσεις και η πολιτική σκιά

Το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι μετατρέπει προστατευόμενες περιοχές σε αντικείμενο διεθνών επενδυτικών deals. Το έργο απέκτησε ουσιαστική υπόσταση όταν η κυβέρνηση του Έντι Ράμα ενέκρινε την επένδυση μέσω του καθεστώτος του «στρατηγικού επενδυτή». Η συγκεκριμένη διαδικασία παρέχει ειδικές αδειοδοτικές διευκολύνσεις και κρατική υποστήριξη για την υλοποίηση του σχεδίου – που συνδυάζει επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, περιβαλλοντικές ανησυχίες, και τοπικές αντιδράσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν τοποθετήθηκαν περιφράξεις με συρματόπλεγμα στις υπό ανάπτυξη περιοχές, περιορίζοντας την πρόσβαση κατοίκων και τουριστών στις παραλίες. Ακολούθησαν διαδηλώσεις, συγκρούσεις με ιδιωτική ασφάλεια και παρέμβαση των αλβανικών αρχών μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έδειχνε φρουρούς να επιτίθενται σε διαδηλωτές.

Τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο (30.05.2026) στο Ζβέρνετς της Νότιας Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενή έφεραν στην επιφάνεια μια αντιπαράθεση που εδώ και χρόνια σιγοβράζει γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινωθεί στη γειτονική χώρα.

Η κυβέρνηση Ράμα απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η περιβαλλοντική μελέτη και ότι το έργο θα συμβάλει στη μετατροπή της Αλβανίας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Μεσογείου.

Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά και ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. Η Αλβανία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, ενώ η SPAK θεωρείται βασικός πυλώνας των μεταρρυθμίσεων που στηρίζονται από ΕΕ και ΗΠΑ.

Οι δύο κόσμοι του Τζάρεντ Κούσνερ – η διπλωματία της Μέσης Ανατολής και τα δισεκατομμύρια των επενδύσεων στα Βαλκάνια – αρχίζουν να συναντιούνται με τρόπο που προκαλεί πολιτικά ερωτήματα.