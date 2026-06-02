Συναγερμός στη Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας φέρεται να έχει οχυρωθεί μέσα σε μπαρ έχοντας στην κατοχή του όπλο. Τμήματα του κέντρου της πόλης έχουν αποκλειστεί από τις Αρχές.

Η αστυνομία της Γερμανίας αντιμετώπισε αρχικά το περιστατικό στο γερμανικό κρατίδιο Σλέσβιγκ-Χολστάιν στο Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας ως μια «μη ξεκάθαρη κατάσταση απειλής». Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Σύμφωνα με την Bild, οι αστυνομικές αρχές έλαβαν μια κλήση έκτακτης ανάγκης που ανέφερε πυροβόλο όπλο.

Heute Morgen gab es aufgrund einer Bedrohungslage mit einer Schusswaffe in #Rendsburg einen größeren #polizei​lichen Einsatz. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand und besteht nicht. Es werden aktuell die zu treffenden Ermittlungsarbeiten durchgeführt. Weitere Infos folgen. — Polizei SH (@SH_Polizei) June 2, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά άτομα που βρίσκονταν εντός του μπαρ έχουν ήδη τεθεί υπό αστυνομική κράτηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις των πρώτων βοηθειών, ενώ οι περαστικοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα.

Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν όντως εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο ή αν της αστυνομικής εφόδου είχε προηγηθεί κάποιος καυγάς μέσα στο μπαρ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομία εξετάζει όλα τα σενάρια.