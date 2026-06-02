Συναγερμός στη Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ

Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί
Police secures the area near the Israeli consulate after German police opened fire on a suspect who appeared to be carrying a gun near the Israeli consulate and a Nazi history museum in central Munich, Germany, September 5, 2024. REUTERS/Gintare Karpaviciute
Αστυνομία της Γερμανίας / Reuters / φωτογραφία αρχείου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας φέρεται να έχει οχυρωθεί μέσα σε μπαρ έχοντας στην κατοχή του όπλο. Τμήματα του κέντρου της πόλης έχουν αποκλειστεί από τις Αρχές.

Η αστυνομία της Γερμανίας αντιμετώπισε αρχικά το περιστατικό στο γερμανικό κρατίδιο Σλέσβιγκ-Χολστάιν στο Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας ως μια «μη ξεκάθαρη κατάσταση απειλής». Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Σύμφωνα με την Bild, οι αστυνομικές αρχές έλαβαν μια κλήση έκτακτης ανάγκης που ανέφερε πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά άτομα που βρίσκονταν εντός του μπαρ έχουν ήδη τεθεί υπό αστυνομική κράτηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις των πρώτων βοηθειών, ενώ οι περαστικοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα.

Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν όντως εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο ή αν της αστυνομικής εφόδου είχε προηγηθεί κάποιος καυγάς μέσα στο μπαρ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομία εξετάζει όλα τα σενάρια. 

