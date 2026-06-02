Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, 13 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες σε όλη τη χώρα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα (02.06.2026) ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα» εναντίον θέσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία «με όπλα υψηλής ακρίβειας», περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις». «Οι στόχοι της επίθεσης έχουν επιτευχθεί, όλοι οι καθορισμένοι στόχοι έχουν πληγεί», τόνισε το ρωσικό υπουργείο.

Με βάση τις αρχές της Ουκρανίας, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις της Ρωσίας και άλλοι περίπου 100 έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 73 πυραύλους και 656 drones από χθες το απόγευμα (01.06.2026) στις 6 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται «συστηματικά πλήγματα» εναντίον στόχων στο Κίεβο σε απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική επαρχία του Λουγκάνσκ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.

Η επίθεση είχε στόχο κυρίως τις επαρχίες του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Ντνιπροπετρόφσκ. Επίσης χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές και άλλες θέσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό σε άλλες επαρχίες της Ουκρανίας, επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

BREAKING: Four killed and 16 wounded in Russian strike on Ukraine's Dnipro apartment buildings.



A Chinese-owned Zeekr electric car dealership burns in the Ukrainian capital of Kyiv, after being targeted and destroyed during last night's cruise and ballistic missile attack by Russia.

Nonstop explosions rock Kyiv as a massive Russian missile attack pounds the Ukrainian capital.

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram η Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε ότι 40 πύραυλοι και 603 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι βασικός στόχος της επίθεσης ήταν το Κίεβο. Συνολικά επλήγησαν 38 σημεία σε όλη την Ουκρανία.

Φωτογραφίες δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από πολυώροφα κτίρια στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 65 τραυματιστεί, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Πλήγμα με πύραυλο εναντίον κτιρίου κατοικιών 24 ορόφων προκάλεσε την κατάρρευσή του, με αποτέλεσμα άνθρωποι να πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια, πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Σε ένα άλλο εννιαώροφο κτίριο κατοικιών ξέσπασε πυρκαγιά όταν έπεσαν πάνω του συντρίμμια drone.

Russia launched a major air attack against Ukraine overnight, launching more than 700 missiles and drones.



At least 13 Ukrainian civilians were killed and 100+ wounded.



The body of a 3-year-old boy was found under the rubble of his house in Dnipro.

«Στη συνοικία Ομπολόν οχήματα πήραν φωτιά όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια πυραύλου», σημείωσε ο Κλίτσκο. «Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δύο ανοικτούς χώρους, ένας από τους οποίους βρίσκεται κοντά σε νηπιαγωγείο», πρόσθεσε.

A Russian missile strike on residential buildings in Dnipro killed at least eight civilians.



A three-year-old child was among the dead.



Putin calls this "denazification."

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ενέργειας DTEK, 140.000 κάτοικοι του Κιέβου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό στη διάρκεια της νύκτας λόγω της επίθεσης. Η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αποκατασταθεί για 110.000 κατοίκους, όμως η DTEK πρόσθεσε ότι δύο μηχανικοί της τραυματίστηκαν.

Ζελένσκι: «Απολύτως αναγκαία» η βοήθεια των ΗΠΑ σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε ως «απολύτως αναγκαία» τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να παραδοθούν πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, έπειτα από μία ακόμη νύχτα μαζικών φονικών ρωσικών πληγμάτων εναντίον της χώρας του.

«Μια μεγάλη επίθεση και μια απολύτως σαφής δήλωση εκ μέρους της Ρωσίας: αν η Ουκρανία δεν είναι προστατευμένη απέναντι στα βαλλιστικά και άλλα πυραυλικά πλήγματα, οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia's overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were…

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε πως τα νυχτερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος «έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο».

«Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ένας χαμένος που έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.