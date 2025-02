Ουκρανία: Παρέλαβε μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 από την Γαλλία και F-16 από την Ολλανδία

Η Ουκρανία παρέλαβε σήμερα (06.02.2025) μαχητικά αεροσκάφη τύπου Mirage 2000 από την Γαλλία και μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 από την Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία έστειλε τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Mirage 2000 στην Ουκρανία.

«Ο αεροπορικός στόλος της Ουκρανίας συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τα πρώτα μαχητικά Mirage 2000 αφίχθησαν από τη Γαλλία, προσθέτοντας δυνατότητες στην αντιαεροπορική μας άμυνα» δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Στις 6 Ιουνίου 2024, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα παραδοθούν γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 στην Ουκρανία, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσθέτοντας:

«Τα πρώτα από αυτά έφτασαν σήμερα στην Ουκρανία» «με Ουκρανούς πιλότους που εκπαιδεύτηκαν για αρκετούς μήνες στη Γαλλία στο αεροσκάφος και θα βοηθήσουν τώρα στην υπεράσπιση των ουρανών της Ουκρανίας».

Ukraine has received F-16 jets from the Kingdom of the Netherlands.



Thank you, Netherlands!



The Netherlands’ support is another significant step that brings us closer to victory and ensures the reliable protection of Ukrainian cities and citizens. pic.twitter.com/MmqzIwFhrx