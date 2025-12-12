Ουκρανία: Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού

Καταστροφική πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία την Παρασκευή (12.12.2025) στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει φωτιά σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή.

Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι δεν επρόκειτο για στρατιωτικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, χωρίς να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών ή για πιθανά θύματα μετά την επίθεση από τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Cargo ship from Turkey on fire in Odessa port – it was targeted by Russian Iskander missiles.



We await President Erdogan’s statement, as the ship is owned by Turkish ferry company Cenk Shipping RoRo. pic.twitter.com/7bYrzwnNfr — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) December 12, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες το πλοίο ονομάζεται Cenk T. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα υπό ποια σημαία έπλεε το πλοίο. Μια πηγή δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι Τούρκος.

#SONDAKİKA



Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Panama bayraklı ticari Türk gemisine saldırı düzenlendi.



(Al Arabiya) pic.twitter.com/RlpI1AzG1v — Solcu Gazete (@solcugazete60) December 12, 2025

Η Ρωσία απείλησε την περασμένη εβδομάδα να «κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας από τη θάλασσα» ως αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις με θαλάσσια drones σε μη αδειοδοτημένα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν στη Ρωσία για να εξάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο. Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.