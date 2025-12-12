Συμβαίνει τώρα:
Ουκρανία: Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού

Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού
Ανανεώθηκε πριν 31 λεπτά
Μια ουκρανική θαλάσσια περιπολία στη Μαύρη Θάλασσα
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Thomas Peter

Καταστροφική πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία την Παρασκευή (12.12.2025) στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει φωτιά σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή.

Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι δεν επρόκειτο για στρατιωτικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, χωρίς να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών ή για πιθανά θύματα μετά την επίθεση από τη Ρωσία.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

 

Σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες το πλοίο ονομάζεται Cenk T. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα υπό ποια σημαία έπλεε το πλοίο. Μια πηγή δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι Τούρκος.

Η Ρωσία απείλησε την περασμένη εβδομάδα να «κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας από τη θάλασσα» ως αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις με θαλάσσια drones σε μη αδειοδοτημένα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν στη Ρωσία για να εξάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο. Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.

