Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες εντοπίστηκαν να ιππεύουν άλογα κοντά στην πρώτη γραμμή – Χτυπήθηκαν από drones

Σε βίντεο φαίνονται πολλοί Ρώσοι στρατιώτες να ταξιδεύουν με άλογα ή μουλάρια και να δέχονται χτυπήματα από drones
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας δήλωσαν ότι συνάντησαν μεμονωμένους Ρώσους στρατιώτες να ιππεύουν άλογα κοντά στην πρώτη γραμμή, υπογραμμίζοντας τις αυτοσχέδιες τακτικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης.

Η 92η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας δημοσίευσε σήμερα (22/12/2025ένα βίντεο στην εφαρμογή Telegram, το οποίο φαίνεται να δείχνει πολλούς Ρώσους στρατιώτες να ταξιδεύουν με άλογα ή μουλάρια και να δέχονται χτυπήματα από μικρά drones.

«Οι Ρώσοι κατακτητές χάνουν τον εξοπλισμό τους γρήγορα στις επιθέσεις τους κρέατος», ουκρανικός όρος που χρησιμοποιείται όταν η Ρωσία στέλνει του στρατιώτες σε απευθείας επιθέσεις με ελάχιστες πιθανότητες να επιζήσουν, «και αναγκάζονται να μετακινούνται με άλογα» αναφέρει στην ανάρτηση της τη ταξιαρχία.

Αναλυτές αναφέρουν ότι το βίντεο πρέπει να έχει καταγραφεί στη νότια περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, αν και η τοποθεσία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα πλατύ, ανοιχτό πεδίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε drones για την παρακολούθηση του πεδίου της μάχης, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να μην εντοπίζονται οι οποιεσδήποτε κινήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σοβαρά η χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων.

Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές δυνάμεις απαντούν με μικρές ομάδες εφόδου για να κατευθυνθούν γρήγορα προς τις ουκρανικές θέσεις και στην συνέχεια να προσπαθήσουν να τις καταλάβουν.

