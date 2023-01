Ουκρανικά στρατεύματα έχουν εμπλακεί σε «άγριες» μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να καταλάβουν τη Βουγλεντάρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ντονιέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι εχθροπραξίες δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

«Σύντομα, η Βουγλεντάρ μπορεί να γίνει νέα πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς», δήλωσε χθες Παρασκευή ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της περιφέρειας Ντονιέτσκ διορισμένος από τη Μόσχα.

Και οι δύο πλευρές έχουν διεκδικήσει τη «νίκη», ωστόσο για την πόλη εξακολουθεί να δίνεται μάχη, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού για τον ανατολικό τομέα Σερχίι Τσερεβάτι επιβεβαίωσε πως δίνονται «άγριες μάχες», διαβεβαιώνονται πως οι Ρώσοι απωθήθηκαν.

Στην πόλη αυτή των ορυχείων, 150 χιλιόμετρα από την Μπαχμούτ, που μέτραγε 15.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή, βρίσκονται σε εξέλιξη «βάρβαρες» μάχες και ρωσικές δυνάμεις έχουν «εγκατασταθεί στο νοτιοανατολικό και στο ανατολικό τμήμα της πόλης», ανέφερε αξιωματούχος των φιλορωσικών αρχών στην περιφέρεια Ντονιέτσκ, ο Γιαν Γκαγκίν.

«Η περικύκλωση και η μέλλουσα απελευθέρωση» της κοινότητας αυτής θα επιτρέψει να «αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων στο μέτωπο» και να ανοίξει ο δρόμος για την εξαπόλυση επίθεσης στην κατεύθυνση των Πόκροβσκ και Κουράχοβε, βορειότερα, σύμφωνα με τον κ. Πουσίλιν.

Οι αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν αυτή την εβδομάδα πως οι ρωσικές δυνάμεις, που έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, ενέτειναν τις επιθέσεις τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ειδικά στις πόλεις Βουγλεντάρ και Μπαχμούτ — η τελευταία βρίσκεται στο στόχαστρο εδώ και μήνες.

Η ρωσική πλευρά ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα επίθεση την 24η Φεβρουαρίου, όταν θα συμπληρωθεί η επέτειος της εισβολής, δήλωσε ο Ολεξίι Ντανίλοφ, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως αυτό «δεν είναι μυστικό».

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Ρωσία επιδιώκει να «διασκορπίσει» τις ουκρανικές δυνάμεις, προκειμένου να δημιουργήσει «τις συνθήκες για αποφασιστική επιθετική επιχείρηση».

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και άνδρες της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ κατέλαβαν πρόσφατα τη Σολεντάρ, βόρεια της Μπαχμούτ.

«Οι Ρώσοι προελαύνουν, έχουμε συνεχώς πυρά, νυχθημερόν, προσπαθούν να βρουν αδύναμα σημεία στην άμυνά μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιούρι, ουκρανός στρατιώτης, 44 ετών, σε όρυγμα στο Μπαχμούτ.

Επίσης στην ανατολική Ουκρανία, στην Τσάσιβ Γιαρ, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν από πυρά του ρωσικού πυροβολικού, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Βορειότερα, στην περιφέρεια Χάρκοβο, άλλοι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν σφυροκοπήθηκε το χωριό Ντβορίτσνα, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Η πόλη της Χερσώνας έγινε επίσης στόχος ρωσικών οβίδων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ρωσία επιστράτευσε εκατοντάδες χιλιάδες έφεδρους και πλέον προσπαθεί να διαπεράσει τις ουκρανικές αμυντικές γραμμές και να κυριεύσει το υπόλοιπο Ντονμπάς, αχανή βιομηχανική περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε την απόφαση της Πολωνίας να στείλει στη χώρα του άλλα 60 άρματα μάχης, ανάμεσά τους εκσυγχρονισμένη εκδοχή των σοβιετικού σχεδιασμού T-72, πέρα από τα 14 Leopard 2 που έχει ήδη υποσχεθεί η Βαρσοβία στο Κίεβο.

Παράλληλα, η βελγική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προσφέρει στην Ουκρανία χρηματοδότηση για να προμηθευτεί πυραύλους, πολυβόλα, πυρομαχικά, τεθωρακισμένα οχήματα.

Όσο για την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, έκρινε χθες ότι το αμερικανικής κατασκευής F-16 είναι «πιθανόν το καλύτερο υποψήφιο» για να γίνει το κύριο μαχητικό της, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Γιούρι Ιγκνάτ.

Ο ουκρανός πρόεδρος ζητεί από τη Δύση μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλης εμβέλειας, που ως τώρα η Δύση δεν συναινεί να της δώσει.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε χθες να παρατείνει για άλλους έξι μήνες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Ρωσία όταν προσάρτησε την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας το 2014 και ετοιμάζει νέα μέτρα σε βάρος της Μόσχας.