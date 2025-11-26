Κόσμος

Ουκρανία: Σκηνές «Αποκάλυψης» στη Ζαπορίζια μετά από ρωσική επίθεση με drones – Στις φλόγες πολυκατοικίες και αυτοκίνητα

Οπως αναφέρει το Reuters οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις εδάφους στην περιοχή Ζαπορίζια, αν και η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο
Στις φλόγες κτίριο στη Ζαπορίζια

Μαζική επίθεση με drones πραγματοποίησε η Ρωσία αργά το βράδυ της Τρίτης (25.11.2025) στη Ζαπορίζια με τις εικόνες να θυμίζουν… «Αποκάλυψη».

Από τη ρωσική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν 12 άτομα, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα.

Ο Ιβάν Φεντόροφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε καταστήματα, προκάλεσε ζημιές σε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και έκαψε αυτοκίνητα. Είπε ότι 12 άνθρωποι νοσηλεύονται.

«Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε 12 τοποθεσίες», δήλωσε ο Φεντόροφ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. «Έχει αναπτυχθεί ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, την εθνική αστυνομία και τις ιατρικές μας ομάδες».

Στο φως έρχονται φωτογραφίες και βίντεο με πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες σε πολυώροφα κτίρια και κατεστραμμένα οχήματα στους δρόμους της πόλης.

 

Οπως αναφέρει το Reuters οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις εδάφους στην περιοχή Ζαπορίζια, αν και η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

 

 

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχής Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία, Γεβγκένι Μπελίτσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομές του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ο Μπελίτσκι, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι το ρεύμα έχει διακοπεί σε 40.000 σπίτια σε πόλεις της περιοχής που ελέγχονται από τη Ρωσία.

