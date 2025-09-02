Ουκρανία: Σχεδόν 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας

Σύμφωνα με τη NIS (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας), ο αριθμός των στρατιωτών που έστειλε ο Κιμ Γιονγκ Ουν και σκοτώθηκαν στην Ουκρανία υπερτριπλασιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες, από 600 τον Απρίλιο σε σχεδόν 2.000 σήμερα. Η Πιονγκγιάνγκ, που φέρεται να έχει ήδη αποστείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ στη Ρωσία το 2024, παρέχει επίσης στη Μόσχα πυρομαχικά, πυραύλους και βαριά πυροβολικά, σύμφωνα με τη Σεούλ και τους δυτικούς συμμάχους της.

Η NIS εκτιμά επίσης ότι το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν σχεδιάζει να στείλει επιπλέον 6.000 στρατιώτες στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκ των οποίων περίπου 1.000 έχουν ήδη φτάσει στο μέτωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν τιμά τις οικογένειες των πεσόντων

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης απηύθυνε πρόσφατα μήνυμα στις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία πολεμώντας για τη Ρωσία. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, είχε ήδη συναντηθεί μερικές από αυτές σε τελετή παρασημοφόρησης την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα συνδέονται από το 2024 με συμφωνία ασφάλειας και άμυνας, η οποία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική τους συνεργασία. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να παραστεί αύριο Τετάρτη στο Πεκίνο σε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παρουσία 25 ξένων ηγετών, ανάμεσά τους και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ένας πόλεμος με αδιαφανείς απολογισμούς

Ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο αποκαλύπτουν με διαφάνεια τις απώλειές τους. Τον Ιούνιο του 2024, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κάνει λόγο για «σχεδόν 700.000» Ρώσους στρατιώτες ανεπτυγμένους στην Ουκρανία, αριθμό που επανέλαβε έναν χρόνο αργότερα και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.