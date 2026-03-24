Ουκρανία: Συναγερμός σε όλη τη χώρα λόγω ρωσικών επιθέσεων – Δύο νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγματα της Ρωσίας

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας / Reuters

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές κηρύχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη (24.03.2026) σε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, με εξαίρεση την περιφέρεια της Οδησσού, εξαιτίας κύματος επιθέσεων από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις κατά τόπους αρχές.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν από επιθέσεις της Ρωσίας στις περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια στην Ουκρανία-κεντρικά και νότια αντίστοιχα-, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας».

Στην Πολτάβα (κεντρικά), ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς αναφέρθηκε μέσω Telegram σε δυο νεκρούς και ένδεκα τραυματίες, καθώς και σε ζημιές σε πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Firefighters work at the site of an apartment building hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia, Ukraine March 24, 2026. REUTERS/Stringer
People shelter in a metro station during an air raid warning in Kyiv, amid Russia's attack on Ukraine, March 24, 2026. REUTERS/Thomas Peter
Καταφύγιο στο μετρό του Κιέβου στην Ουκρανία / Reuters

Στη Ζαπορίζια (νότια), ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους» και «δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν».

Στην άλλη πλευρά, στη χερσόνησο της Κριμαίας, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ έκανε λόγο μέσω Telegram περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα για τουλάχιστον δυο νεκρούς και οκτώ τραυματίες εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία της πόλης, χωρίς να εξηγήσει τα αίτια και χωρίς να συνδέσει την καταστροφή ρητώς με τον πόλεμο που συνεχίζει να μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
WSJ: Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όλο και πιο κοντά στην εμπλοκή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν
Σκέφτονται μια σκληρότερη στάση μετά από τις συνεχείς επιθέσεις που έχουν διαταράξει τις οικονομίες τους και τον κίνδυνο η Τεχεράνη να έχει την μακροπρόθεσμη επιρροή στα Στενά του Ορμούζ
Καπνοί από επίθεση στη Σαουδική Αραβία
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ταράζει περισσότερο τα νερά στον πόλεμο κατά του Ιράν – Οι ασταμάτητες αντιφάσεις του
Τελειώνει ή δεν τελειώνει ο πόλεμος; Τι γίνεται με τα Στενά του Ορμούζ; Καταστράφηκαν οι δυνάμεις του Ιράν από τους βομβαρδισμούς; Οι εκτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου που έπεσαν «έξω»
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές του εγκαταστάσεις, αντίποινα με πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Λίγο νωρίτερα, το Ιράν είχε εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ με τις ισραηλινές αντιαεροπορικές δυνάμεις να προσπαθούν να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις
Επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
