Οι διασώστες αγωνίζονται για να σώσουν χιλιάδες ζώα που έχουν εγκλωβιστεί μετά τις πλημμύρες στην πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας που προκλήθηκαν από την καταστροφή στο φράγμα της Καχόβκα.

Πολλά ζώα, όπως σκύλοι, γάτες και άλλα κατοικίδια κινδυνεύουν αφού τα εγκατέλειψαν οι ιδιοκτήτες τους που έφυγαν για να γλιτώσουν από τις πλημμύρες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «πολλές χιλιάδες» ζώα έχουν εγκλωβιστεί στις περιοχές που πλημμύρισαν από την έκρηξη στο φράγμα.

Το τεράστιο υδροηλεκτρικό φράγμα σοβιετικής κατασκευής ανατινάχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (6.6.2023) με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες εκτάσεις στην πολεμική ζώνη της νότιας Ουκρανίας.

Η στάθμη των υδάτων του ποταμού Δνείπερου αυξήθηκε ραγδαία μετά την καταστροφή στο φράγμα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καλλιέργειες, πόλεις και χωριά, περιλαμβανομένου του μεγαλύτερου τμήματος της περιφερειακής πρωτεύουσας Χερσώνας.

Δρόμοι που πριν από την καταστροφή του φράγματος απείχαν εκατοντάδες μέτρα από την όχθη του ποταμού, έχουν πλέον βυθιστεί και οι κάτοικοι έφτιαξαν αυτοσχέδιες αποβάθρες για να κυκλοφορούν με μικρές βάρκες ή φουσκωτά.

Σε πολλές από αυτές είναι στοιβαγμένα πλαστικά κλουβιά μεταφοράς κατοικιδίων καθώς εθελοντές προσπαθούν να απομακρύνουν με ασφάλεια τα έντρομα ζώα.

Η Ιρίνα Μπουχόνσκα, επικεφαλής του κοινοτικού χώρου φύλαξης αδέσποτων στη γειτονική πόλη Μικολάιβ, έφθασε την Τρίτη στη Χερσώνα για να συμμετάσχει στις προσπάθειες διάσωσης.

Μέχρι το μεσημέρι εκείνης της ημέρας η Μπουχόνσκα και η ομάδα της είχαν ήδη μεταφέρει 10 σκύλους σε καταφύγιο και 30 άλλους στις αποβάθρες.

«Πιάσαμε πολλά από τα ζώα αυτά δίπλα στις όχθες (Σ.τ.Σ: του ποταμού Δνείπερου) καθώς προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους και κολυμπούσαν πίσω από τις βάρκες. Είδαμε ένα σκύλο να πνίγεται μπροστά στα μάτια μας. Δεν μας άφηναν να περάσουμε χωρίς βάρκα. Το πρωί υπήρχαν πολλά που δεν μπορούσαμε καν να τα προσεγγίσουμε. Πολλά από εκείνα που ήταν κάπου κλειδωμένα ή δεμένα με αλυσίδα πέθαναν», εξηγεί η ίδια.

💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭

Dear friends.This is too much for us ,it’s too much for the animals of Ukraine😭😭why is it happening to us.innocent animals are dying without your help 🙏🙏🐾🐾🐾

Please respond to our call for help.

We have no gas, no food for them help us🙏🙏💔💔 pic.twitter.com/WldQlufFtO