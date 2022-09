Το Ιζιούμ, η πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου που πρόσφατα απελευθερώθηκε από την ρωσική κατοχή, αναδεικνύεται ώρα με την ώρα σε νέα Μπούτσα, την μαρτυρική πόλη που σόκαρε ολόκληρο τον κόσμο για την αγριότητα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν όσο ήταν υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού.

Ίσως και να την ξεπεράσει. Σίγουρα όμως όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ώρες αποτυπώνουν ανάγλυφα την αγριότητα του πολέμου στην Ουκρανία.

Από μόνος του ο αριθμός σοκάρει: Πάνω από 440 πτώματα βρέθηκαν σε τάφους περιμετρικά του Ιζιούμ. Και είναι μόνον οι πρώτοι που έχουν εντοπιστεί.

«Βρισκόμαστε στην τοποθεσία ενός ομαδικού τάφου ανθρώπων, πολιτών που θάφτηκαν εδώ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φέρουν όλοι ενδείξεις βίαιου θανάτου», είπε ο κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ. «Υπάρχουν πτώματα με τα χέρια δεμένα πίσω (στην πλάτη). Κάθε στοιχείο θα ερευνηθεί και θα εκτιμηθεί νομικά», πρόσθεσε.

Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία είναι γροθιά στο στομάχι.

Τις πληροφορίες για πτώματα δεμένα πισθάγκωνα επιβεβαιώνουν και δημοσιογράφοι του Associated Press.

Η ουκρανική αστυνομία και ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών βοηθούσαν στην εκταφή των πτωμάτων στο σημείο που εντοπίστηκαν οι τάφοι, όπου έχουν τοποθετηθεί ξύλινοι σταυροί, στην άκρη ενός νεκροταφείου στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης.

Λευκοί σάκοι για τη μεταφορά πτωμάτων βρίσκονταν στο έδαφος.

Οι περισσότεροι που έχουν ταφεί στον τόπο ομαδικής ταφής στο Ιζιούμ είναι πολίτες, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας σήμερα, με βάση μια πρώτη εκτίμηση.

Ερωτηθείς εάν στον τόπο ομαδικής ταφής στο Ιζιούμ υπάρχουν κυρίως άμαχοι ή στρατιώτες, ο αρχηγός της αστυνομίας Ίχορ Κλιμένκο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Με βάση μια πρώτη εκτίμηση, άμαχοι. Αν και έχουμε πληροφορίες ότι υπήρχαν και στρατιώτες εκεί, προς το παρόν δεν έχουμε ανασύρει ούτε έναν». Οι εκταφές συνεχίζονται, πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως λέει η ειδικός σε θέματα ασφάλειας, Μαρία Αβντέεβα, που βρέθηκε στο σημείο των εκσκαφών, αυτόπτες μάρτυρες της ανέφεραν ότι κάποιοι πυροβολήθηκαν από Ρώσους στους δρόμους του Ιζιούμ, ενώ άλλοι πέθαναν καθώς ενώ είχαν τραυματιστεί από τα θραύσματα οβίδων, δεν βρήκαν βοήθεια από κανέναν.

Exhumation of hundreds of unmarked graves near Izyum. Witnesses confirmed to me that they saw people people being shot on the streets by Russians. Others died from shelling and a lack of access to healthcare. So horrible, I can hardly breath. pic.twitter.com/BeCf21FBuO