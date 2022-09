Ένας ομαδικός τάφος, 450 πτώματα, ανάμεσά τους κι ένα 6χρονο κοριτσάκι. Ακόμη ένα έγκλημα πολέμου στην Ουκρανία. Στο Ιζιούμ, κοντά στο Χάρκοβο.

Ο ομαδικός τάφος αποκαλύφθηκε όταν οι δυνάμεις της Ουκρανίας απελευθέρωσαν την πόλη μετά την αντεπίθεση που έκαναν τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατά την Ουκρανία, η φρικιαστική ανακάλυψη στο Ιζιούμ είναι απόδειξη για εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι εισβολείς σε εδάφη που ήλεγχαν για μήνες.

Κατά τον Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ομαδικός τάφος στο Ιζιούμ, με τουλάχιστον 450 πτώματα, ίσως να μην είναι ο μοναδικός. Κατά το πρακτορείο Nexta ανάμεσα στους νεκρούς είναι κι ένα κοριτσάκι 6 ετών.

The grave of a six-year-old girl was found at a mass grave of civilians in #Izium , #Kharkiv . The #Ukrainian media reported that the neo-Nazi group "Rusich unit" by Aleksey Milchakov may be involved in war crimes in Izium. pic.twitter.com/nLfmfqhpQ0

«450 πτώματα. Μόνο ένας από τους ομαδικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν κοντά στο Ιζιούμ. Για μήνες ο τρόμος, η βία, τα βασανιστήρια και οι μαζικές δολοφονίες κυριαρχούσαν στα κατεχόμενα εδάφη. Θέλει κάποιος άλλος να “παγώσει τον πόλεμο” αντί να αποστείλει τεθωρακισμένα; Δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε τον κόσμο μόνο του με το Κακό», έγραψε ο Ποντόλιακ, ανεβάζοντας μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται ένα δάσος, με το λασπωμένο έδαφος να είναι σπαρμένο με ξύλινους σταυρούς.

450 graves… Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y