Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις εχθροπραξίες να μαίνονται με αμείωτο ρυθμό. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν όταν δυνάμεις της Ρωσίας βομβάρδισαν την πόλη Κοσταντίνιβκα, κοντά στην Μπαχμούτ.

Πολλά κτίρια στην Κοσταντίνιβκα, που βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία το πρωί της Κυριακής (02.04.2023) υπέστησαν καταστροφές από τον βομβαρδισμό των δυνάμεων της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής των υπηρεσιών της προεδρίας Αντρίι Γέρμακ, επλήγησαν 16 πολυκατοικίες, οκτώ σπίτια, η τοπική εφορία, αγωγοί αερίου και διάφορα οχήματα.

Η Κοσταντίνιβκα βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μπαχμούτ, που έχει μετατραπεί σε πεδίο ακατάπαυστων μαχών από το καλοκαίρι. Αναλυτές επισημαίνουν πως αν οι δυνάμεις της Μόσχας καταλάβουν την Μπαχμούτ, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να κινηθούν προς άλλες δυο πόλεις-ουκρανικά οχυρά, τη Σλοβιάνσκ και την Κραματόρσκ.

Την ίδια ώρα, η Βάγκνερ – οι μισθοφόροι της Ρωσίας – υποστήριξε σήμερα (03.04.2023) πως κυρίευσε το κτίριο του δημαρχείου της Μαχμούτ, προσθέτοντας πως η κατάληψή του σημαίνει πως είναι πλέον «δική της» η πόλη «από νομική άποψη».

«Από νομική άποψη, η Μπαχμούτ καταλήφθηκε. Ο εχθρός είναι συγκεντρωμένος σε δυτικές περιοχές» της πόλης, ανέφερε ο επικεφαλής της Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, μέσω Telegram.

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση ο κ. Πριγκόζιν επιδεικνύει ρωσική σημαία με γραμμένη επιγραφή προς τιμή ρώσου στρατιωτικού blogger, μέγα υποστηρικτή της εισβολής —της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», κατά το Κρεμλίνο— στην Ουκρανία, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή (02.04.2023) σε έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη.

«Οι διοικητές των μονάδων που πήραν το κτίριο του δημαρχείου και όλο το κέντρο θα υψώσουν αυτήν τη σημαία», διαβεβαίωσε.

Δείτε το βίντεο:

Wagner Leader Yevgeny Prigozhin is claiming in a statement from the recently captured Administrative Building in Central Bakhmut tonight that Ukrainian Forces have Withdrawn towards the Western Outskirts of the City with Small “Localized” Fighting still ongoing in some Districts. pic.twitter.com/EygcCeXY8T