Ουκρανία: Τους 23 έφτασαν οι νεκροί από τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο

Συνεχώς αυξάνονται οι νεκροί από την ρωσική επίθεση που έγινε τη νύχτα της Πέμπτης (28.08.2025) στο Κίεβο, καθώς από τα χαλάσματα κτιρίων ανασύρρονται συνεχώς πτώματα.

Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο έγινε με drones και πυραύλους με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 23, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και τέσσερα παιδιά. Οι τραυματίες είναι δεκάδες.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ρωσική μαζική επίθεση με drones και πυραύλους που χτυπά το Κίεβο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οπως είπε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη τους τελευταίους μήνες. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που διήρκεσε ώρες και η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίρια σε όλες τις συνοικίες της πόλης.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και περισσότερους από 30 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ. Πολλοί από τους νεκρούς βρίσκονταν σε πενταώροφο κτήριο κατοικιών στη νοτιοανατολική περιοχή Νταρνίτσκι.

Ένας πύραυλος έπληξε το κτήριο διαμερισμάτων περίπου στις 03:00, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Οι Αρχές ανέφεραν ότι τρεις από τους νεκρούς ήταν παιδιά ηλικίας δύο, 14 και 17 ετών. Αρκετοί άλλοι νεκροί ήταν ηλικιωμένοι.