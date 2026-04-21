Νομπελίστας φυσικός προειδοποιεί: «Η ανθρωπότητα έχει μόλις 35 χρόνια ζωής λόγω πυρηνικού πολέμου»

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εκτίμηση για το μέλλον της ανθρωπότητας διατυπώνει ο νομπελίστας φυσικός Ντέιβιντ Γκρος, προειδοποιώντας ότι η ανθρωπότητα ενδέχεται να έχει μόλις 35 χρόνια ζωής μπροστά της, εξαιτίας των αυξανόμενων κινδύνων ενός πυρηνικού πολέμου.

Μιλώντας στο Live Science, ο Νομπελίστας φυσικός εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το μέλλον, δηλώνοντας πως «οι πιθανότητες να ζήσει κανείς άλλα 50 χρόνια είναι πολύ μικρές». Όπως εξήγησε, τα τελευταία χρόνια δεν τον απασχολεί τόσο η εξέλιξη της επιστήμης, όσο η ίδια η επιβίωση της ανθρωπότητας. Η προειδοποίησή του έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας για την πιθανότητα πυρηνικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκτίμηση των 35 ετών βασίζεται στην ετήσια πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου.

Ο Γκρος τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2004, μαζί με δύο ακόμη φυσικούς, για την ανακάλυψη της «ασυμπτωτικής ελευθερίας» και πρόσφατα έλαβε και το ειδικό βραβείο Breakthrough στη Θεμελιώδη Φυσική, ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, για τη συνολική του προσφορά.

Όπως ανέφερε, ακόμη και μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν υπήρχαν συμφωνίες ελέγχου εξοπλισμών, η πιθανότητα πυρηνικής σύγκρουσης υπολογιζόταν περίπου στο 1% ετησίως. Σήμερα, εκτιμά ότι ο κίνδυνος έχει αυξηθεί στο 2% – δηλαδή μία πιθανότητα στις 50 κάθε χρόνο.

Με αυτό το επίπεδο κινδύνου, τα περίπου 35 χρόνια αντιστοιχούν στον μέσο αναμενόμενο χρόνο μέχρι να συμβεί ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός, με βάση μαθηματικά μοντέλα παρόμοια παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ημιζωής ραδιενεργών υλικών, τα οποία εκτιμούν την πιθανότητα ενός γεγονότος με την πάροδο του χρόνου.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση: πόλεμοι σε εξέλιξη, εντάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και η επικίνδυνη ισορροπία μεταξύ χωρών όπως η Ινδία και το Πακιστάν.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχουν υπογραφεί νέες σημαντικές συμφωνίες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, ενώ η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προσθέτει νέους, απρόβλεπτους κινδύνους.

«Σήμερα υπάρχουν εννέα πυρηνικές δυνάμεις. Οι ισορροπίες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, οι συμφωνίες καταρρέουν και τα όπλα εξελίσσονται ανεξέλεγκτα», προειδοποιεί.

Ωστόσο, υπογραμμίζει πως υπάρχουν ακόμη τρόποι αποφυγής μιας τέτοιας καταστροφής, με τον πιο απλό – αλλά κρίσιμο – να είναι η επικοινωνία μεταξύ των κρατών: «Οι χώρες πρέπει απλώς να μιλούν μεταξύ τους».