Η καταστροφή του φράγματος της Χερσώνας έχει προκαλέσει ήδη ανυπολόγιστες ζημιές, ενώ ήδη χιλιάδες έχουν απομακρυνθεί από παραποτάμιες περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Την ίδια ώρα, Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις αλληλοκατηγορίες για το ποιος βρίσκεται πίσω από την καταστροφική έκρηξη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν πλέον “φυσιολογική” πρόσβαση σε πόσιμο νερό μετά την καταστροφή του φράγματος της Χερσωνας.

“Η καταστροφή ενός εκ των μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στην Ουκρανία έγινε απολύτως σκόπιμα”, σημείωσε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram.

“Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς φυσιολογική πρόσβαση σε πόσιμο νερό”, υπογράμμισε.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν τμήματα της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία που τελούν υπό ρωσική κατοχή μετά την καταστροφή του φράγματος στην Νόβα Καχόβκα.

Ορισμένα από τα ναρκοπέδια που βρίσκονται σε τμήματα της περιφέρειας της Χερσώνας που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις πλημμύρισαν σήμερα, μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του διορισθέντος από τη Μόσχα επικεφαλής της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντο.

Το ρωσικό πρακτορείο διευκρίνισε επικαλούμενο τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ότι περίπου 2.700 σπίτια πλημμύρισαν μετά την καταστροφή του φράγματος την Τρίτη, και ότι σχεδόν 1.300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα.

Μετά την καταστροφή του υπό ρωσικό έλεγχο φράγματος στη Νόβα Καχόβκα στον ποταμό Δνείπερο πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στην γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια της Χερσώνας. Η Ουκρανία και η Ρωσία επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη για την κατάρρευση του φράγματος.

Russia is mining the floodgates at the occupied hydroelectric power plant and blowing up the Kakhovka dam. This is an axiom. Dozens of villages and towns go under water. Animals die. People sit on the roofs of houses and beg for help. An environmental disaster. Devastating damage… pic.twitter.com/T1vePWsXbC