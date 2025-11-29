Ουρανοξύστες που έγιναν παγίδες θανάτου: Από το πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ

Η χειρότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει το Χονγκ Κονγκ από το 1948 αφήνει πίσω της μια ανείπωτη τραγωδία: τουλάχιστον 128 άνθρωποι είναι νεκροί και 79 τραυματίες, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Το συγκρότημα Wang Fuk Court με τους 8 ουρανοξύστες στην περιοχή Tai Po έγινε παγίδα θανάτου μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Συνολικά, το συγκρότημα στο Χονγκ Κονγκ στεγάζει περίπου 4.600 κατοίκους σε 1.984 διαμερίσματα, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Μάλιστα, σχεδόν το 40% των κατοίκων είναι τουλάχιστον 65 ετών ή μεγαλύτεροι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Αρχές και κάτοικοι μιλούν για μια καταστροφή που θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, εάν είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας στους ουρανοξύστες.

Οι ουρανοξύστες – σύμβολα μοντέρνας αρχιτεκτονικής και αστικής ανάπτυξης – δεν είναι πάντα ασφαλείς. Η ιστορία έχει δείξει ότι πυρκαγιές σε ψηλά κτίρια μπορούν να προκαλέσουν εκατοντάδες θύματα.

Joelma Building – Σάο Πάολο, Βραζιλία (1974)

Την 1η Φεβρουαρίου 1974, το κτίριο Joelma, ένα ορόσημο στο Σάο Πάολο, έγινε μάρτυρας μιας από τις πιο καταστροφικές τραγωδίες της Βραζιλίας.

Μέσα σε 20 λεπτά, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κτίριο, με 179–189 νεκρούς και 300 τραυματίες. Αποτελεί μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές σε ουρανοξύστη στην ιστορία.

Η φωτιά, που ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε ένα κλιματιστικό στον 12ο όροφο, εξαπλώθηκε γρήγορα. Αυτή η ηλεκτρική βλάβη ήταν η αιτία της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε, εξαπολύοντας μια φωτιά που βρήκε πρόσφορο έδαφος για να εξαπλωθεί λόγω της παρουσίας εύφλεκτων υλικών στο κτίριο.

Τα περισσότερα θύματα υπέκυψαν από ασφυξία και εγκαύματα, ανίκανα να ξεφύγουν έγκαιρα από τις φλόγες που εξαπλώθηκαν με συντριπτική ταχύτητα. Η φωτιά τύλιξε το κτίριο, μετατρέποντάς το σε μια θανατηφόρα παγίδα για πολλούς που εργάζονταν εκεί.

Μέσα στο χάος, ορισμένα άτομα, πήδηξαν από το κτίριο σε μία απέλπιδα προσπάθεια να σωθούν.

Εκτός από το βραχυκύκλωμα ως αρχική αιτία, η έλλειψη επαρκών εξόδων κινδύνου και οι αστοχίες στο σύστημα πυρόσβεσης συνέβαλαν στη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων ήταν καθοριστικός για το μέγεθος και τη θανατηφόρα φύση της καταστροφής.

Grenfell Tower – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (2017)

Στις 14 Ιουνίου 2017 ο πύργος Γκρένφελ των 24 ορόφων στο δυτικό Λονδίνο αναφλέγηκε σαν πυρσός, με τη φωτιά να ξεκινά από έναν ελαττωματικό καταψύκτη και να επεκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα λόγω της εύφλεκτης επικάλυψης της πρόσοψης, που είχε τοποθετηθεί κατά την ανακαίνιση, η οποία είχε γίνει στο κτίριο το διάστημα 2015 – 2016.



Η πυρκαγιά προκάλεσε 79 θανάτους μεταξύ των οποίων ενός μωρού που γεννήθηκε νεκρό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν την πρώτη κλήση για φωτιά στις 00:54 (τοπική ώρα) και το κτίριο συνέχισε να καίγεται για 24 ώρες. Αρχικά, εκατοντάδες πυροσβέστες και 45 πυροσβεστικά οχήματα συμμετείχαν στις προσπάθειες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, με πολλούς πυροσβέστες να συνεχίζουν να προσπαθούν να ελέγξουν τις εστίες της πυρκαγιάς στους υψηλότερους ορόφους, καθώς το υπόλοιπο κτίριο είχε εκκενωθεί.

Οι κάτοικοι στα γύρω κτίρια εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, εξαιτίας της ανησυχίας ότι ο πύργος θα μπορούσε να καταρρεύσει, αν και αργότερα το κτίριο αποδείχθηκε δομικά σταθερό.

Ο πύργος είχε 120 διαμερίσματα, του ενός και των δυο δωματίων έκαστο. Από τους πυροσβέστες διασώθηκαν 65 άτομα και 74 επιβεβαιώθηκαν, ότι νοσηλεύονταν σε πέντε νοσοκομεία σε ολόκληρο το Λονδίνο.

Από τους νοσηλευόμενους, 17 ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Οι έρευνες χρειάστηκε να σταματήσουν για κάποιες ώρες στις 16 Ιουνίου, καθώς το κτίριο θεωρήθηκε μη ασφαλές, με κίνδυνο για κατάρρευση, αλλά οι διασώστες μπόρεσαν να μπουν στις 17 Ιουνίου και να φτάσουν μέχρι τον τελευταίο όροφο.

Η τραγωδία προκάλεσε αυστηρότερους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Tiger Tower – Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2025)

Στις 13 Ιουνίου 2025, φωτιά ξέσπασε στον 67-όροφο Tiger Tower στη Μαρίνα του Ντουμπάι. Ακολούθησε μαζική εκκένωση των σχεδόν 4.000 κατοίκων των των 764 διαμερισμάτων του κτιρίου.

Η πυρκαγιά στον ουρανοξύστη «Πύργο Τίγρης» στο Ντουμπάι, τέθηκε υπό έλεγχο έξι ώρες αργότερα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Khaleej Times, πολλοί κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν ειδοποιήθηκαν από τους συναγερμούς πυρκαγιάς. Αντ’ αυτού, ανακάλυψαν την πυρκαγιά από τον καπνό, από τηλεφωνήματα φίλων ή βλέποντας τους πυροσβέστες έξω.

Wang Fuk Court – Χονγκ Κονγκ (2025)

Η τραγωδία στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο είναι στη φονικότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει το Χονγκ Κονγκ τις τελευταίες έξι δεκαετίες.