Ουρανοξύστες που έγιναν παγίδες θανάτου: Από το πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ

Ουρανοξύστης Χονγκ Κονγκ

Η χειρότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει το Χονγκ Κονγκ από το 1948 αφήνει πίσω της μια ανείπωτη τραγωδία: τουλάχιστον 128 άνθρωποι είναι νεκροί και 79 τραυματίες, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Το συγκρότημα Wang Fuk Court με τους 8 ουρανοξύστες στην περιοχή Tai Po έγινε παγίδα θανάτου μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Συνολικά, το συγκρότημα στο Χονγκ Κονγκ στεγάζει περίπου 4.600 κατοίκους σε 1.984 διαμερίσματα, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Μάλιστα, σχεδόν το 40% των κατοίκων είναι τουλάχιστον 65 ετών ή μεγαλύτεροι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Αρχές και κάτοικοι μιλούν για μια καταστροφή που θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, εάν είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας στους ουρανοξύστες.

Οι ουρανοξύστες – σύμβολα μοντέρνας αρχιτεκτονικής και αστικής ανάπτυξης – δεν είναι πάντα ασφαλείς. Η ιστορία έχει δείξει ότι πυρκαγιές σε ψηλά κτίρια μπορούν να προκαλέσουν εκατοντάδες θύματα.

Joelma Building – Σάο Πάολο, Βραζιλία (1974)

Την 1η Φεβρουαρίου 1974, το κτίριο Joelma, ένα ορόσημο στο Σάο Πάολο, έγινε μάρτυρας μιας από τις πιο καταστροφικές τραγωδίες της Βραζιλίας.

Μέσα σε 20 λεπτά, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κτίριο, με 179–189 νεκρούς και 300 τραυματίες. Αποτελεί μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές σε ουρανοξύστη στην ιστορία.


Η φωτιά, που ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε ένα κλιματιστικό στον 12ο όροφο, εξαπλώθηκε γρήγορα. Αυτή η ηλεκτρική βλάβη ήταν η αιτία της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε, εξαπολύοντας μια φωτιά που βρήκε πρόσφορο έδαφος για να εξαπλωθεί λόγω της παρουσίας εύφλεκτων υλικών στο κτίριο.

Τα περισσότερα θύματα υπέκυψαν από ασφυξία και εγκαύματα, ανίκανα να ξεφύγουν έγκαιρα από τις φλόγες που εξαπλώθηκαν με συντριπτική ταχύτητα. Η φωτιά τύλιξε το κτίριο, μετατρέποντάς το σε μια θανατηφόρα παγίδα για πολλούς που εργάζονταν εκεί.

Μέσα στο χάος, ορισμένα άτομα, πήδηξαν από το κτίριο σε μία απέλπιδα προσπάθεια να σωθούν.

Εκτός από το βραχυκύκλωμα ως αρχική αιτία, η έλλειψη επαρκών εξόδων κινδύνου και οι αστοχίες στο σύστημα πυρόσβεσης συνέβαλαν στη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων ήταν καθοριστικός για το μέγεθος και τη θανατηφόρα φύση της καταστροφής.

Grenfell Tower – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (2017)

Στις 14 Ιουνίου 2017 ο πύργος Γκρένφελ των 24 ορόφων στο δυτικό Λονδίνο αναφλέγηκε σαν πυρσός, με τη φωτιά να ξεκινά από έναν ελαττωματικό καταψύκτη και να επεκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα λόγω της εύφλεκτης επικάλυψης της πρόσοψης, που είχε τοποθετηθεί κατά την ανακαίνιση, η οποία είχε γίνει στο κτίριο το διάστημα 2015 – 2016.


Η πυρκαγιά προκάλεσε 79 θανάτους μεταξύ των οποίων ενός μωρού που γεννήθηκε νεκρό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν την πρώτη κλήση για φωτιά στις 00:54 (τοπική ώρα) και το κτίριο συνέχισε να καίγεται για 24 ώρες. Αρχικά, εκατοντάδες πυροσβέστες και 45 πυροσβεστικά οχήματα συμμετείχαν στις προσπάθειες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, με πολλούς πυροσβέστες να συνεχίζουν να προσπαθούν να ελέγξουν τις εστίες της πυρκαγιάς στους υψηλότερους ορόφους, καθώς το υπόλοιπο κτίριο είχε εκκενωθεί.

Οι κάτοικοι στα γύρω κτίρια εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, εξαιτίας της ανησυχίας ότι ο πύργος θα μπορούσε να καταρρεύσει, αν και αργότερα το κτίριο αποδείχθηκε δομικά σταθερό.

Ο πύργος είχε 120 διαμερίσματα, του ενός και των δυο δωματίων έκαστο. Από τους πυροσβέστες διασώθηκαν 65 άτομα και 74 επιβεβαιώθηκαν, ότι νοσηλεύονταν σε πέντε νοσοκομεία σε ολόκληρο το Λονδίνο.

Από τους νοσηλευόμενους, 17 ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Οι έρευνες χρειάστηκε να σταματήσουν για κάποιες ώρες στις 16 Ιουνίου, καθώς το κτίριο θεωρήθηκε μη ασφαλές, με κίνδυνο για κατάρρευση, αλλά οι διασώστες μπόρεσαν να μπουν στις 17 Ιουνίου και να φτάσουν μέχρι τον τελευταίο όροφο.

Η τραγωδία προκάλεσε αυστηρότερους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Tiger Tower – Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2025)

Στις 13 Ιουνίου 2025, φωτιά ξέσπασε στον 67-όροφο Tiger Tower στη Μαρίνα του Ντουμπάι. Ακολούθησε μαζική εκκένωση των σχεδόν 4.000 κατοίκων των των 764 διαμερισμάτων του κτιρίου.

Η πυρκαγιά στον ουρανοξύστη «Πύργο Τίγρης» στο Ντουμπάι, τέθηκε υπό έλεγχο έξι ώρες αργότερα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Khaleej Times, πολλοί κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν ειδοποιήθηκαν από τους συναγερμούς πυρκαγιάς. Αντ’ αυτού, ανακάλυψαν την πυρκαγιά από τον καπνό, από τηλεφωνήματα φίλων ή βλέποντας τους πυροσβέστες έξω.

Wang Fuk Court – Χονγκ Κονγκ (2025)

Η τραγωδία στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο είναι στη φονικότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει το Χονγκ Κονγκ τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

Ουρανοξύστης Χονγκ Κονγκ
Ζευγάρι κοιτάει ό,τι απέμεινε από τους καμένους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Amr Alfiky

Ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ Κρις Τανγκ δήλωσε την Παρασκευή (28.11.2025) ότι ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης σε συγκρότημα ουρανοξυστών όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Ένοικοι του Wang Fuk Court στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις εργασίες συντήρησης των κτιρίων τον Σεπτέμβριο του 2024, μεταξύ άλλων και για το κατά πόσον ήταν εύφλεκτο το προστατευτικό πράσινο πλέγμα που είχαν χρησιμοποιήσει οι εργολάβοι για να καλύψουν τις σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από τα κτίρια, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε email.

Στη συνέχεια, το υπουργείο εξέτασε την πιστοποίηση ασφαλείας για το πλέγμα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δίχτυ για θραύσματα που έπεφταν από το κτίριο, και ενημέρωσε τους ενοίκους ότι «η απόδοση του επιβραδυντικού φλόγας» πληρούσε τα πρότυπα, δήλωσε η υπηρεσία, η οποία βοηθά στην επιβολή των προτύπων κατασκευής που ορίζονται από το Τμήμα Δόμησης.

H αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων του συγκροτήματος «είχαν προστατευτικά δίχτυα, μεμβράνες, αδιάβροχους μουσαμάδες και πλαστικά φύλλα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας». Τρία άτομα που σχετίζονται με την εταιρεία ανακαινίσεων Prestige Construction συνελήφθησαν ως ύποπτα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς της Τετάρτης, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους, δεν έχει προσδιοριστεί. Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα μέσω του εξωτερικού συστήματος σκαλωσιάς, δήλωσε ο Σιάνγκ Λιμίνγκ, ειδικός σε θέματα πυρασφάλειας στο Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος εξέτασε βίντεο από την πυρκαγιά.

Η Prestige, η οποία εξασφάλισε συμβόλαιο ανακαίνισης ύψους 330 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (42,4 εκατομμύρια δολάρια) για το συγκρότημα τον Ιανουάριο του 2024, δεν απάντησε σε επανειλημμένες κλήσεις. Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τους τρεις συλληφθέντες, τους οποίους οι αρχές δεν κατονόμασαν.

Όταν ένας δημοσιογράφος επισκέφθηκε το γραφείο της Prestige, κατέβασαν τα μεταλλικά ρολά στην είσοδο του γραφείου.

Ερωτηθείσα για την αναθεώρηση της πιστοποίησης ασφαλείας του πλέγματος από το υπουργείο Εργασίας, η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ επικαλέστηκε χθεσινή δήλωση στην οποία ανέφερε ότι θα «συλλέξει στοιχεία και θα διενεργήσει διεξοδική έρευνα για να εξακριβώσει την αιτία της πυρκαγιάς» μόλις η πυρκαγιά σβήσει πλήρως.

Το υπουργείο Εργασίας δήλωσε στο Reuters ότι, όταν ενημέρωσε τους κατοίκους ότι αντιμετωπίζουν χαμηλούς κινδύνους πυρκαγιάς, εφόσον αποφεύγονται διαδικασίες όπως η συγκόλληση, αυτό δεν σήμαινε ότι απέρριπτε το ενδεχόμενο να υπάρχουν πιθανόν κίνδυνοι. Είπε επίσης ότι υπενθύμισε στον εργολάβο να εφαρμόσει μέτρα πρόληψης πυρκαγιών.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι είχε πραγματοποιήσει 16 επιθεωρήσεις ασφαλείας στο Wang Fuk Court μεταξύ Ιουλίου 2024 και Νοεμβρίου 2025. Το υπουργείο κάλεσε έξι φορές τον εργολάβο να προχωρήσει σε βελτιώσεις σχετικά με τις εργασίες του στο συγκρότημα και ξεκίνησε τρεις διώξεις, ανέφερε, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών ή την απάντηση της εταιρείας.

Χονγκ Κονγκ
Στις φλόγες ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu

Οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έναν από τους ουρανοξύστες του Wang Fuk Court στις 2:51 μ.μ. Μέσα στα πέντε λεπτά που τους χρειάστηκαν για να φτάσουν στο σημείο, η φωτιά είχε μεταφερθεί στις σκαλωσιές, είχε μπει στο εσωτερικό του κτιρίου και είχε εξαπλωθεί σε άλλους ουρανοξύστες του συγκροτήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σε περίπου τέσσερις ώρες, επτά από τους οκτώ ουρανοξύστες 32 ορόφων του συγκροτήματος τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ο πυκνός καπνός δυσκόλεψε τα συνεργεία διάσωσης, που έφτασαν πρώτα επιτόπου, να προσεγγίσουν τους υψηλότερους ορόφους.

Εκατοντάδες από τους 4.600 ενοίκους στο συγκρότημα στεγάστηκαν προσωρινά. Σχεδόν 200 αγνοούνται.

Ο Σιάνγκ, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα κτιριακού περιβάλλοντος και ενεργειακής μηχανικής του Πολυτεχνείου, συνέκρινε την πυρκαγιά με την πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου από την οποία έχασαν τη ζωή τους 72 άνθρωποι τον Ιούνιο του 2017.

Έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε παραλείψεις της βρετανικής κυβέρνησης, του κατασκευαστικού κλάδου και των εταιρειών που εμπλέκονταν στην τοποθέτηση εύφλεκτης επένδυσης στο εξωτερικό του κτιρίου. «Είναι ένα πολύ παρόμοιο είδος μηχανισμού μετάδοσης της φωτιάς: από την πρόσοψη, η φωτιά εισήλθε στη συνέχεια στα δωμάτια» των διαμερισμάτων, είπε.

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη χρήση σκαλωσιάς από μπαμπού. Τα υπουργεία Δόμησης και Εργασίας ανακοίνωσαν ότι θα διενεργήσουν έκτακτους ελέγχους σε κτίρια που βρίσκονται υπό ανακαίνιση για να διασφαλίσουν ότι οι σκαλωσιές και τα δίχτυα πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε αφρό στο συγκρότημα που μπορεί να ευθύνεται για την ταχεία επέκταση της πυρκαγιάς.

Ο χρήστης του Facebook Πίτερ Λιουνγκ είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από φλεγόμενο λευκό υλικό στην ομάδα «Wang Fuk Court Resident Exchange» τον Σεπτέμβριο του 2024, μαζί με τη λεζάντα: «η μόνωση των παραθύρων είναι εύφλεκτη».

Ο αφρός «καίγεται γρήγορα και παράγει πυκνό, τοξικό καπνό», δήλωσε στο Reuters ο Τσάου Σε Κιτ, πρόεδρος της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων Κατασκευαστικής Βιομηχανίας του Χονγκ Κονγκ.

Το υλικό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ζημιών από σκόνη και γυαλί στα παράθυρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, είπε, αλλά «εξέτασαν η ομάδα διαχείρισης και οι επιβλέποντες του εργοταξίου αυτόν τον κίνδυνο;».

Ο ένοικος Τόμι Αου Γουάι-τσι είπε ότι ο αφρός που είχε τοποθετηθεί κοντά στα παράθυρά τους εμπόδισε τους γονείς του να παρατηρήσουν τις γιγάντιες φλόγες και τον πυκνό καπνό έξω από το σπίτι τους.

«Δεν συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε πυρκαγιά μέχρι που τους κάλεσα», είπε ο 58χρονος οδηγός φορτηγού. Οι γονείς του διασώθηκαν και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ο Κρις Γουόνγκ, ο οποίος την Πέμπτη περίμενε ακόμα νέα για την 72χρονη μητέρα του, η οποία ο ίδιος πιστεύει ότι παραμένει παγιδευμένη, εξέφρασε την οργή του για το πώς τα παράθυρα του διαμερίσματός της ήταν μπλοκαρισμένα με αφρό.

«Η κυβέρνηση έχει νόμους, αλλά επιβάλλουν την ποιότητα των υλικών και την ασφάλεια; Έχω τις αμφιβολίες μου».

Μια εξέταση από το Reuters των πρακτικών των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο μεταξύ ιδιοκτητών σπιτιών και διοίκησης κτιρίου αποκάλυψε πρόσθετες ανησυχίες για την πυρασφάλεια.

Η διοίκηση δήλωσε στην επιτροπή ιδιοκτητών κατοικιών τον Οκτώβριο του 2025 ότι μεταξύ των αντικειμένων που χρειάζονταν επισκευή ή συντήρηση στο συγκρότημα ήταν οι αναμονές εισόδου νερού πυρόσβεσης, τα εξαρτήματα σωλήνων όπως τα ακροφύσια πυρκαγιάς, το σύστημα ηχητικής προειδοποίησης πυρκαγιάς, οι πυροσβεστήρες και τα καρούλια πυροσβεστικού σωλήνα, καθώς και τα φωτιστικά με μπαταρίες.

Τον Ιούλιο του 2025, η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης ότι «ορισμένοι σωλήνες μέσα στις δεξαμενές νερού πυρόσβεσης παρουσίασαν σημάδια γήρανσης και διάβρωσης κατά τη διάρκεια των εργασιών στεγανοποίησης». Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συνέστησαν την αντικατάσταση των σωλήνων.

Και τον Νοέμβριο του 2024, η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της ότι ο αριθμός των ηλιακών συλλεκτών στις στέγες των κτιρίων «ενδέχεται να παραβιάζει τους κανονισμούς πυρασφάλειας». Πρότεινε να ζητηθεί η συμβουλή της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι κάτοικοι έχουν επίσης παραπονεθεί για εργολάβους που κάπνιζαν γύρω από τις σκαλωσιές.

Ο Τζάκι Τσέουνγκ, ο οποίος δήλωσε πρώην ένοικος του συγκροτήματος, έστειλε στο Reuters ένα βίντεο που είπε ότι είχε τραβήξει και το οποίο απεικόνιζε έναν εργάτη στο κτίριο να καπνίζει δίπλα στις σκαλωσιές. Το πρακτορείο ειδήσεων μπόρεσε να επαληθεύσει ότι το βίντεο γυρίστηκε στο Wang Fuk Court, αλλά όχι την ακριβή ημερομηνία λήψης.

Ο Τσέουνγκ είπε ότι είχε παραπονεθεί για περιστατικά καπνίσματος και έστειλε το βίντεο στη διαχείριση τον Φεβρουάριο, αλλά ότι δεν έλαβε καμία απάντηση...

