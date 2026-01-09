Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανοικοδομηθεί η Συρία»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε στις 20 Μαΐου 2025 όλες τις οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Συρία υπό το καθεστώς Άσαντ
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (δεξιά) με τον Αντόνιο Κόστα (αριστερά)
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (δεξιά) με τον Αντόνιο Κόστα (αριστερά) / REUTERS / Alaa Al Sukhni

Για ακόμα μια φορά, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που κάνει περιοδεία στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες, τόνισε ότι η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που κάνει η Συρία για να «σταθεί στα πόδια της» μετά από έναν εμφύλιο που διήρκησε περισσότερα από 10 χρόνια.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε σήμερα (09.01.2026) στη Δαμασκό τον de facto ηγέτη της χώρας, Αχμέντ αλ Σάρα και του δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η ΕΕ θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνοδεύεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, είναι η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνει στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Σαράα στα τέλη του 2024.

«Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιν σε μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα διμερούς συνεργασίας καθώς και «ανθρωπιστικές υποθέσεις και ζητήματα ασύλου στην Ευρώπη», δήλωσε από την πλευρά της η συριακή προεδρία.

Η Συρία έχει εμπλακεί σε μια ευαίσθητη μετάβαση αφότου ένας συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε πριν από έναν χρόνο τον Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από εμφύλιο πόλεμο σχεδόν 14 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε στις 20 Μαΐου 2025 όλες τις οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Συρία υπό το καθεστώς Άσαντ.

Αρκετοί Ευρωπαίοι Επίτροποι έχουν ήδη μεταβεί στη Δαμασκό μετά την πτώση του Άσαντ, ανακοινώνοντας κάθε φορά διαφορετικά προγράμματα βοήθειας για τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.

Τον Μάρτιο του 2025 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει 2,5 δισ. ευρώ στη Συρία σε διάστημα δύο ετών. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά πως η ανοικοδόμηση της Συρίας μπορεί να κοστίσει ώς 216 δισεκ. δολάρια.

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποιούν περιοδεία στην περιοχή και επισκέφθηκαν χθες, Πέμπτη (08.01.2026) την Ιορδανία ενώ αναμένονται αργότερα στον Λίβανο.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συναντήσεις τους στο Αμάν, η ΕΕ και η Ιορδανία υποσχέθηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται «προκειμένου να υποστηρίξουν μιαν ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση» στη Συρία.

