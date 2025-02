Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Μια αδύναμη Ουκρανία θα αποδυνάμωνε ΕΕ και ΗΠΑ – Προτείνει υπό όρους εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το Σύμφωνο Σταθερότητας

Το θέμα της Ουκρανίας, μετά την συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και την πιθανή έκβασή της που έχει θορυβήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες, κυριάρχησε και στην ομιλία που απηύθυνε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια η προέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μάλιστα καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εργαστεί για μια «δίκαιη ειρήνη», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε πως μια καταρρακωμένη Ουκρανία θα άφηνε εκτεθειμένη όχι μόνον την Ευρώπη, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

«Μια αδύναμη Ουκρανία θα αποδυνάμωνε την Ευρώπη, αλλά θα αποδυνάμωνε και τις ΗΠΑ», τόνισε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ θέλουν να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία» και υπογράμμισε ότι και οι δύο «θέλουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μια ειρήνη που οδηγεί σε μια κυρίαρχη και ευημερούσα Ουκρανία, στην οποία θα πρέπει να δοθούν σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας».

Κατά την ομιλία της, η Πρόεδρος της Επιτροπής, υπογράμμισε τα «ιστορικά ποσά» με τα οποία οι Ευρωπαίοι έχουν στηρίξει την Ουκρανία. «Οικονομικά και στρατιωτικά η συνολική στήριξη ανέρχεται σε 134 δισ. ευρώ. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι έχει συνεισφέρει οποιοσδήποτε άλλος», τόνισε και σημείωσε ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνει 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια – ίση με αυτή των ΗΠΑ. Παράλληλα, υπενθύμισε τις «σκληρές κυρώσεις» που έχει θέση η Δύση κατά της οικονομίας της Ρωσίας, καθώς και τη σταδιακή απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Εργαζόμαστε με την Ουκρανία για την ένταξή της στην ΕΕ, γιατί η Ουκρανία είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας και εδώ βρίσκεται το μέλλον της», ανέφερε στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής. Υπογράμμισε ότι η Επιτροπή θα εντείνει το έργο της για να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ. «Έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά τώρα είναι και πάλι η ώρα να μετακινήσουμε βουνά», είπε η φον ντερ Λάιεν.

