Κόσμος

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ευρώπη αποφασίζει για τη δημοκρατία της, όχι εσύ»

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι πεπεισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής σχέσης, αλλά και υπερήφανοι που αποτελούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Al Drago

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας τον «να μην ανακατεύεται στην ευρωπαϊκή δημοκρατία», λίγα 24ωρα μετά την αιχμηρή επίθεση του Αμερικανού Προέδρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπερασπίζεται την κυριαρχία των ευρωπαϊκών δημοκρατιών και το «Democracy Shield» απέναντι σε ξένες παρεμβάσεις, όπως έπραξε για πολλοστή φορά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν πρόκειται για εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας… Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη στην εκδήλωση POLITICO 28 στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (11.12.2025).

«Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε αντιδράσεις.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι πάντα είχε «πολύ καλή συνεργασία» με τους Προέδρους των ΗΠΑ και «το ίδιο ισχύει και σήμερα», προσθέτοντας, όμως, ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και όχι να κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι πεπεισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής σχέσης. Αλλά τι είναι πραγματικά σημαντικό; Σημαντικό είναι να είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», είπε.

«Φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε κι εμείς. Και αυτό είναι κρίσιμο να το θυμόμαστε: Ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας τα υπερασπιστούμε. Ας σταθούμε υπέρ μιας ενωμένης Ευρώπης. Αυτό είναι το καθήκον μας… να κοιτάζουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν», κατέληξε.

Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ευρώπη

Η στρατηγική της Ουάσινγκτον υιοθετεί ρητορικές και θεωρίες που έχουν εμφανιστεί στις ακραίες πολιτικές δυνάμεις της ηπείρου. Κατηγορεί τους Ευρωπαίους για «καταπίεση της ελευθερίας του λόγου», για υπερρύθμιση και για αποτυχία να επιτρέψουν στην «πλειονότητα» να εκφράσει την επιθυμία της για ειρήνη με τη Ρωσία, ενώ μιλά για κίνδυνο πολιτιστικού αφανισμού της Γηραιάς Ηπείρου.

Με τα ακροδεξιά κόμματα, είτε στην κυβέρνηση, είτε να υποστηρίζουν δεξιές συμμαχίες, είτε να προηγούνται στις δημοσκοπήσεις σε πολλά κράτη – μέλη της ΕΕ, το έγγραφο αναφέρει ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων αποτελεί λόγο για αισιοδοξία». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να καλλιεργήσει στενότερους δεσμούς με τα εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης, τονίζει ο βρετανικός «Gurdian».

Η Ρωσία, αντίθετα, σύμφωνα με το CNN, αντιμετωπίζεται με ασυνήθιστη επιείκεια. Περιγράφεται ως χώρα με την οποία οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν «στρατηγική σταθερότητα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
111
72
56
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η κινηματογραφική απόδραση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από την Βενεζουέλα - Η μεταμφίεση, η περούκα και το ταξίδι από Καραϊβική μέχρι Όσλο
Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά από 11 μήνες, όταν βγήκε από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου στο Όσλο, και χαιρέτησ πλήθος υποστηρικτών που επευφημούσαν τη νέα νικήτρια του Νόμπελ
Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάντο αντιδρά καθώς κατευθύνεται προς το Στόρτινγκ, στο Όσλο
Newsit logo
Newsit logo