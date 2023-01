Το πόσο σκληρό είναι να είσαι γυναίκα στο Ιράν αποδείχθηκε με τον πλέον περίτρανο τρόπο στην υπόθεση της δολοφονίας μιας 17χρονης από τον σύζυγό της.

Η Μόνα αναγκάστηκε να τον παντρευτεί όταν ήταν μόλις 12 ετών. Στα 14 έμεινε έγκυος και για να γλιτώσει από τον κακοποιητή σύζυγό της διέφυγε στην Τουρκία. Όμως, οι συγγενείς της την ανάγκασαν να επιστρέψει στο Ιράν. Εκεί, βρήκε φρικτό θάνατο στα χέρια του, αφού την αποκεφάλισε και περιέφερε χαμογελαστός το κεφάλι της στον δρόμο!

Μάλιστα, η σκηνή είχε καταγραφεί σε βίντεο προκαλώντας αγανάκτηση. Ωστόσο, δεν ίδρωσε το αυτί των δικαστών και έτσι ο κακοποιητής και δολοφόνος καταδικάστηκε σε λίγο περισσότερο από οκτώ χρόνια κάθειρξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Όλα έγιναν το 2022. Η Μόνα Χεϊνταρί, 17 ετών, δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 από τον σύζυγό της, ο οποίος την κατηγορούσε για μοιχεία, και τον κουνιάδο της στην Αχβάζ πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Σήμερα ο Μασούντ Σεταγιεσί, εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι γονείς της Μόνα «συγχώρεσαν» τον δολοφόνο της Σαζάντ Χεϊνταρνάβα.

«Ο άνδρας καταδικάστηκε σε επτάμισι χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση μιας μουσουλμάνας και σε οκτώ μήνες για κακοποίηση», πρόσθεσε ο ίδιος. «Ο κατηγορούμενος δεν έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την ποινή και η απόφαση είναι οριστική», τόνισε. «Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο Χεϊντάρ Χεϊνταρνάβα, καταδικάστηκε σε 45 μήνες φυλάκιση για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση», σημείωσε ο Σεταγιεσί.

A 17-year-old Iranian girl called Mona Heydari was beheaded by her husband in Ahvaz, in an honor killing attempt. Mona was 12 when she married him & she had a 3-year-old child. The practice of Islamic Shariah law fuels child marriage & honor killings & it must be stopped asap. pic.twitter.com/zjbNrX2ViK