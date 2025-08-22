Πακιστάν: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων – Σοκαριστικές εικόνες από το τρομακτικό συμβάν

Μετά από τις πλημμύρες που σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους στο Πακιστάν, η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με ακόμα μια τραγωδία αφού χθες, Πέμπτη (21/8/2025), σημειώθηκε έκρηξη σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων στην πόλη Καράτσι που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 30.

Η αποθήκη πυροτεχνημάτων και πολλά κοντινά καταστήματα της πόλης Καράτσι στο Πακιστάν τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρώτη έκρηξη, την οποία ακολούθησαν αρκετές μικρότερες εκρήξεις, αναγκάζοντας τους κατοίκους να τρέχουν να ξεφύγουν από την περιοχή.

Μάλιστα ο Aqib Khan, κάτοικος της περιοχής δήλωσε στους δημοσιογράφους «ότι είχαν εκραγεί αρκετές βόμβες».

Η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρή που κατάφερε να θρυμματίσει τα παράθυρα των κοντινών καταστημάτων, σκορπίζοντας θραύσματα γυαλιού πάνω στους ανθρώπους στον δρόμο.

Τουλάχιστον 34 τραυματίες κατέληξαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Summaiya Tariq, προσθέτοντας ότι 4 άφησαν την τελευταία τους πνοή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

A massive explosion at a fireworks warehouse in Karachi, Pakistan, left four people dead and more than 30 injured on Thursday, according to police.



The blast triggered a fire that engulfed the warehouse and several nearby shops. Multiple smaller explosions followed, forcing… pic.twitter.com/0AcMWHI1Iu — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) August 22, 2025

Όπως φαίνεται και στα βίντεο πυκνός καπνός ανέβαινε από ένα πολυώροφο κτίριο καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ ακόμα δεν υπάρχουν στοιχεία για την αιτία της έκρηξης.

Εικόνες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να καλυφθούν και ανθρώπους να οδηγούν σαν τρελοί τα αυτοκίνητά τους για να ξεφύγουν από το σημείο.

#PAKWatch: In Karachi, Pakistan. A fireworks warehouse blew up again. At least 34 people were injured.



Just more confirmation of Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/BDtOIwZmyd — Steve Hanke (@steve_hanke) August 22, 2025

Η έκρηξη μάλιστα σημειώθηκε μια μέρα μετά από ακόμα μια έντονη βροχόπτωση που πλημμύρισε το Καράτσι το οποίο είναι η οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν και έχει πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων.