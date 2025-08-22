Κόσμος

Πακιστάν: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων – Σοκαριστικές εικόνες από το τρομακτικό συμβάν

Η έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη που οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να φύγουν
Άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από το σημείο της έκρηξης στο Πακιστάν
Άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από το σημείο της έκρηξης στο Πακιστάν / φωτό από βίντεο X

Μετά από τις πλημμύρες που σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους στο Πακιστάν, η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με ακόμα μια τραγωδία αφού χθες, Πέμπτη (21/8/2025), σημειώθηκε έκρηξη σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων στην πόλη Καράτσι που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 30.

Η αποθήκη πυροτεχνημάτων και πολλά κοντινά καταστήματα της πόλης Καράτσι στο Πακιστάν τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρώτη έκρηξη, την οποία ακολούθησαν αρκετές μικρότερες εκρήξεις, αναγκάζοντας τους κατοίκους να τρέχουν να ξεφύγουν από την περιοχή.

Μάλιστα ο Aqib Khan, κάτοικος της περιοχής δήλωσε στους δημοσιογράφους «ότι είχαν εκραγεί αρκετές βόμβες».

Η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρή που κατάφερε να θρυμματίσει τα παράθυρα των κοντινών καταστημάτων, σκορπίζοντας θραύσματα γυαλιού πάνω στους ανθρώπους στον δρόμο.

Τουλάχιστον 34 τραυματίες κατέληξαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Summaiya Tariq, προσθέτοντας ότι 4 άφησαν την τελευταία τους πνοή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο πυκνός καπνός ανέβαινε από ένα πολυώροφο κτίριο καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ ακόμα δεν υπάρχουν στοιχεία για την αιτία της έκρηξης.

Εικόνες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να καλυφθούν και ανθρώπους να οδηγούν σαν τρελοί τα αυτοκίνητά τους για να ξεφύγουν από το σημείο.

Η έκρηξη μάλιστα σημειώθηκε μια μέρα μετά από ακόμα μια έντονη βροχόπτωση που πλημμύρισε το Καράτσι το οποίο είναι η οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν και έχει πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων.

