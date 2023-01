Τραγικός είναι ο απολογισμός της επίθεσης αυτοκτονίας στο Πακιστάν με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 61, ενώ οι τραυματίες είναι 180, κυρίως αστυνομικοί, μετά την έκρηξη σε τζαμί στην πόλη Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Το τέμενος βρίσκεται μέσα σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει το αρχηγείο της επαρχιακής αστυνομικής δύναμης και ένα τμήμα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα της προσευχής σε αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο της πόλης, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αφγανιστάν. Η επίθεση ώθησε την κυβέρνηση να θέσει ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε περισυλλέξει 61 πτώματα και 60 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Δεκάδες άλλοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία της πόλης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχαμάντ Ασίμ Χαν από το νοσοκομείο Lady Reading στην Πεσαβάρ.

«Ήταν μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας», δήλωσε στο Reuters ο αρχηγός της αστυνομίας της Πεσαβάρ, ο Ιτζαζ Χαν. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 176 τραυματίστηκαν, είπε, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το τέμενος ήταν γεμάτο με έως και 400 πιστούς τη στιγμή της έκρηξης τόνισε, λέγοντας ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι αστυνομικοί.

Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ χαρακτήρισε την έκρηξη επίθεση αυτοκτονίας. Οπτικό υλικό από το κυβερνητικό δίκτυο PTV δείχνει αστυνομικούς και κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια από τον τόπο της έκρηξης και να μεταφέρουν στην πλάτη τους τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να πέρασε από πολλά οδοφράγματα στα οποία υπήρχαν δυνάμεις ασφαλείας για να μπει στην «Κόκκινη Ζώνη».

Another injured is pulled out alive of the rubble of the mosque 10 hours later. The search for more survivors continue in Peshawar.#Peshawarblast#Peshawarunderattackpic.twitter.com/b80ytt4V96 — PK Forefront (@PKForefront) January 30, 2023

«Βρήκαμε ίχνη εκρηκτικών», είπε ο Χαν σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι υπήρξε ένα ξεκάθαρο σφάλμα ασφαλείας καθώς ο βομβιστής κατάφερε να περάσει μέσα στην πιο ασφαλή περιοχή του συγκροτήματος. Ξεκίνησε έρευνα για το πώς ο δράστης πέρασε έναν τέτοιο κλοιό ασφαλείας και αν αυτός είχε βοήθεια εκ των έσω.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης για να απεγκλωβιστούν οι παγιδευμένοι στα ερείπια, με την οροφή και έναν τοίχο του κτιρίου να έχουν καταρρεύσει από την έκρηξη.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε αιμόφυρτους τραυματίες να βγαίνουν από το κατεστραμμένο κτίριο και ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους, προφανώς νεκρούς, να μεταφέρονται με ασθενοφόρα.

Αξιωματούχοι είπαν ότι ο βομβιστής πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν παραταχθεί για να προσευχηθούν. Ο υπουργός Άμυνας Καουάτζα Ασίφ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV ότι ο βομβιστής στεκόταν στην πρώτη σειρά των πιστών.

«Πολλοί αστυνομικοί είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν μπορούμε να πούμε πόσοι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Χατζί Γκουλάμ Αλί.

As rescue workers still engaged in their operation, they successfully recovered another policeman from the mosque building that collapsed in a suicide attack in the Peshawar police lines on Monday. Police said some more people are stranded inside the building. pic.twitter.com/H8wrWNQGs9 — Mushtaq Yusufzai (@MYusufzai) January 30, 2023

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, τη χειρότερη που σημειώνεται στην πόλη από τον Μάρτιο του περασμένου χρόνου όταν μια επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό σχεδόν 200.

Funeral prayers for policemen offered at the police lines in #Peshawar after the deadly suicide bombing today. pic.twitter.com/XcQnGeZQ8G — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) January 30, 2023

Ένοπλοι του Ισλαμικού Κράτους είχαν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Η Πεσαβάρ, η οποία βρίσκεται στις παρυφές των περιοχών όπου ζουν οι φυλές, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, γίνεται συχνά στόχος ένοπλων οργανώσεων, ανάμεσά τους και οι Ταλιμπάν του Πακιστάν.