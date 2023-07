Τραγωδία από έκρηξη σημειώθηκε στο Πακιστάν όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό κανάλι Geo News επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από την έκρηξη που έγινε σήμερα σε μία πολιτική συγκέντρωση στην επαρχία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα στο Πακιστάν.

Το Geo News δεν αναφέρθηκε στην αιτία της έκρηξης που έγινε σε μία συγκέντρωση του συντηρητικού κόμματος Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), το οποίο είναι γνωστό για τις σχέσεις του με το σκληροπυρηνικό πολιτικό Ισλάμ στην πρώην φυλετική περιοχή του Μπαζάουρ.

Ο Μπιλάλ Φαϊζί εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Rescue 1122 στην αναφερόμενη περιοχή, δήλωσε στο Reuters ότι οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 17 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό ότι θα αυξηθεί.

Talking of #CPEC development but not able to stops #terrorism.

Once again Big #Blast in #KhyberPakhtunkhwa of #Pakistan during a a ralley in #Bajaur

10 Dead and over 150 Injured.

Pak situation Crumbling

Pray for the victims🙏🙏#BreakingNews #RockyAurRani #CPEC pic.twitter.com/RKae5297e2