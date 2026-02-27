Πακιστάν και Αφγανιστάν κλιμακώνουν τις εχθροπραξίες: Μαζικοί βομβαρδισμοί σε αστικά κέντρα και πυροβολισμοί στα σύνορα

Απειλές για πλήρη συντριβή του Αφγανιστάν, εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαρίφ, λίγη ώρα μετά τους μαζικούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ που φέρεται πως οδήγησε στον θάνατο πάνω από 133 ανθρώπους. Μεταξύ αυτών και γυναίκες με παιδιά.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από το Πακιστάν ήρθαν ως «απάντηση» στα πλήγματα που κατάφερε το Αφγανιστάν κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, οι πακιστανικές δυνάμεις έπληξαν τα ξημερώματα (27.02.2026) στόχους των Ταλιμπάν στη Καμπούλ αλλά και στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.

Ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ, έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν. Τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 8 στρατιώτες του σκοτώθηκαν στη χθεσινή χερσαία επίθεση, που εξαπολύθηκε από τις αφγανικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Κουνάρ.

Πυροβολισμοί και πυρά πυροβολικού ακούσθηκαν σήμερα (07:00 ώρα Ελλάδας) κοντά στη στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση του Τουράμ ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Άλλοι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μακριά, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο σημείο.

Ένας από αυτούς, είδε Αφγανούς στρατιώτες να κατευθύνονται προς τα σύνορα, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας τον διατάξουν να φύγει από την περιοχή.

Η μεθοριακή διάβαση του Τουράμ παρέμεινε ανοικτή για τους Αφγανούς που επιστρέφουν μαζικά από το Πακιστάν αν και τα χερσαία σύνορα είναι σε μεγάλο μέρος κλειστά από τον Οκτώβριο που ξέσπασαν οι μάχες ανάμεσα στις γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο καταυλισμός του Ομάρι κοντά στη μεθοριακή διάβαση, ο οποίος υποδέχεται τους Αφγανούς που επιστρέφουν, επλήγη στη διάρκεια της νύκτας από τις μάχες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τραπούν σε φυγή.

«Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι έτρεχαν», λέει ο 65χρονος Γκαντέρ Χαν, όρθιος μπροστά σε σειρές από σκηνές, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για τραυματισμό «δύο ή τριών παιδιών και δύο ή τριών γυναικών».

In an exclusive talk with Pakistan TV, Federal Minister for Information and Broadcasting Attaullah Tarar confirmed Pakistan’s Air Force carried out precise airstrikes in Kabul, Kandahar, and Paktia, destroying Taliban posts, brigade headquarters, ammunition depots, and logistic… pic.twitter.com/J61ubB9n9C — Pakistan TV (@PakTVGlobal) February 26, 2026

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», έγραψε ο Χαουάτζα μέσω X.

More footage capturing the sound of multiple gunshots near the Presidential Palace, Kabul. pic.twitter.com/jyQAIRAwO3 — Ahmad Sharifzad (@AhmadSharifzad) February 26, 2026

Ο 44χρονος Ζαργκόν είπε ότι δύο ή τρία παιδιά εξαφανίστηκαν μέσα στον πανικό.

«Μερικοί άφησαν πίσω τα χαρτιά τους και απλώς έφυγαν. Δεν πήραν καν τα χρήματά τους, δεν πήραν τη βοήθεια που είχαν λάβει. Από φόβο, έφυγαν όλοι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αφγανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των πακιστανικών στρατευμάτων το βράδυ της Πέμπτης, ως απάντηση, σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν, στους πακιστανικούς βομβαρδισμούς του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν σειρά εκρήξεων στην Καμπούλ και τον ήχο μηχανών στρατιωτικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην Κανταχάρ (νότια), όπου είναι εγκατεστημένος ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Αχουνζάντα, ακούστηκαν υπερπτήσεις μαχητικών.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν, όπου επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021 οι Ταλιμπάν, παρουσιάζουν ραγδαία επιδείνωση τους τελευταίους μήνες.

BREAKING: Pakistan’s Defense Minister has stated that “open war” is now underway between Pakistan and Afghanistan.



Extensive airstrikes are being reported in Kabul, Kandahar, and Paktia, with strikes focused on military infrastructure and associated targets. pic.twitter.com/zRd0YJFRre — GMI (@Global_Mil_Info) February 26, 2026

Ευρείας κλίμακας επιθέσεις

Χθες ο στρατός των Ταλιμπάν έκανε λόγο για «ευρείας κλίμακας επιθέσεις» εναντίον πακιστανικών θέσεων στα σύνορα, σε αντίποινα για πακιστανικούς βομβαρδισμούς του Σαββατοκύριακο.

Το Ισλαμαμπάντ ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρο καταυλισμούς «τρομοκρατών». Σύμφωνα με πηγή του AFP, σκοτώθηκαν πάνω από 80 άνθρωποι.

Ανταποδίδοντας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, αφγανικές δυνάμεις στοχοποίησαν χθες 15 θέσεις των πακιστανικών ένοπλων δυνάμεων, σκοτώνοντας «δεκάδες» μέλη τους.

Η αφγανική de facto κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα τις πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές, που πάντως, σύμφωνα με τον κ. Μουτζάχιντ, δεν προκάλεσαν θύματα.

Afghanistan launched major cross-border attacks on Pakistani posts late Feb 26, claiming 55+ Pak soldiers were killed. Pakistan hit back with airstrikes on Kabul, Kandahar & Paktia early Feb 27, declaring “open war” & claiming heavy Taliban losses.#AfPak #afghanitsan #Pakistani pic.twitter.com/gpyQRfbi79 — Satwik Hegde (@satwikhegde257) February 27, 2026

JUST IN: Pakistan launches airstrikes on Afghanistan’s capital, Kabul. pic.twitter.com/Xh4OpZAmXO — BRICS News (@BRICSinfo) February 26, 2026

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Το πακιστανικό υπουργείο Πληροφοριών κατηγόρησε δυνάμεις των Ταλιμπάν ότι «άνοιξαν μονομερώς πυρ εναντίον διαφόρων θέσεων» κατά μήκος των συνόρων με την πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Η εύθραυστη ανακωχή που οδήγησε στις συγκρούσεις

Η επίθεση των αφγανικών δυνάμεων ακολούθησε πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές το Σαββατοκύριακο στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πάκτικα που παρουσιάστηκαν από το Ισλαμαμπάντ ως αντίποινα για ενέργειες καμικάζι στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αποστολή αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, οι βομβαρδισμοί αυτοί, οι πιο σφοδροί από τον Οκτώβριο, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.

Για χρόνια σύμμαχοι, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφού κατέλαβαν την εκ νέου την εξουσία στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2021.

BREAKING:



Pakistani military aircraft bombed and destroyed an ammunition depot belonging to the Afghan Taliban.



pic.twitter.com/fSgE20JNyB — Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2026

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλή καταφύγια σε ένοπλες οργανώσεις που δρουν στο Πακιστάν. Η Καμπούλ το διαψεύδει.

Από τον Οκτώβριο, δεν επιτρέπεται η διέλευση στα χερσαία περάσματα στα σύνορα των δυο χωρών παρά μόνο Αφγανών που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Εφήμερη κατάπαυση του πυρός που εγκρίθηκε τη 19η Οκτωβρίου, χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ήταν κλινικά «νεκρή» μόλις 9 ημέρες αργότερα, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε την Καμπούλ ότι ενορχηστρώνει τις επιθέσεις που διαπράττονται από το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Οι αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων έκτοτε δεν επέτρεψαν να επιλυθεί η σύγκρουση, μολονότι παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε στη απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που πήραν αιχμαλώτους οι μαχητές της αφγανικής προεδρίας.