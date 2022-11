Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ίμραν Χαν αναρρώνει σήμερα στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, στην οποία τραυματίστηκε από σφαίρα. Παράλληλα, οι υποστηρικτές του 70χρονου πολιτικού δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν «τη μεγάλη πορεία» προς το Ισλαμαμπάντ κατά της κυβέρνησης.

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ίμραν Χαν (Imran Khan) σημειώθηκε στην πόλη Βαζιραμπάντ, σχεδόν 200 χλμ. από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ. Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν διακομίστηκε στο νοσοκομείο και αναρρώνει. Ο 70χρονος πολιτικός, πρώην σταρ του κρίκετ, βρίσκεται «σε σταθερή κατάσταση και είναι καλά» στο νοσοκομείο της Λαχόρης.

Από την επίθεση εναντίον της οχηματοπομπής του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον δέκα άλλοι, οξύνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση στη χώρα, που έχει βυθιστεί σε βαθιά πολιτική κρίση μετά την απομάκρυνση του Ίμραν Χαν (Imran Khan) από την εξουσία τον Απρίλιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν δέχθηκε τουλάχιστον μία σφαίρα στο δεξί πόδι, όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί με αυτόματο όπλο εναντίον του κοντέινερ που ήταν τοποθετημένο σε ένα φορτηγό, από το οποίο ο Ίμραν Χαν (Imran Khan) συνηθίζει να απευθύνεται στο πλήθος από την αρχή της πορείας.

«Όλοι όσοι ήταν όρθιοι στην πρώτη γραμμή χτυπήθηκαν», δήλωσε ο Φάουαντ Τσόντρι πρώην υπουργός Ενημέρωσης της κυβέρνησης Χαν. Ήταν «μια απόπειρα να τον σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν», δήλωσε ο Ραούφ Χάσαν στενός σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:

BREAKING: Moment former Prime Minister of Pakistan Imran Khan got shot pic.twitter.com/OriwOIN8bu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 3, 2022

Πολλά στελέχη του κόμματός του, του Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Κίνημα του Πακιστάν για τη Δικαιοσύνη), είναι μεταξύ των τραυματιών, ενώ το κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κρύβεται πίσω από την επίθεση αυτή, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά.

Δείτε βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας:

Pakistan's former prime minister Imran Khan has been shot in the leg at a protest march. https://t.co/4PsoP4kSo2 pic.twitter.com/JdSRPDytzi — BBC World Service (@bbcworldservice) November 3, 2022

Footage from the container when Imran Khan shot on his leg. pic.twitter.com/rE3CyMoTdP — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 3, 2022

Συνεχίζεται η πορεία με αίτημα τις πρόωρες εκλογές

Ο 70χρονος Χαν ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή μια «μεγάλη πορεία» προς το Ισλαμαμπάντ στην οποία συμμετέχουν χιλιάδες υποστηρικτές του, με αίτημα τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, το πρώτο βήμα για να επανέλθει στην εξουσία.

Ο Φάουαντ Τσόντρι πρώην υπουργός Ενημέρωσης της κυβέρνησης Χαν διευκρίνισε ότι τα στελέχη του PTI θα συναντηθούν σήμερα για να συζητήσουν τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν σχετικά με «τη μεγάλη πορεία», ενώ δεσμεύθηκε ότι θα συνεχιστεί.

«Η μεγάλη πορεία για την πραγματική ελευθερία θα συνεχιστεί και το κίνημα υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου επίσης, μέχρις ότου υπάρχει ανακοίνωση για εκλογές», τόνισε στο Twitter.

Μετά την απομάκρυνσή του από την πρωθυπουργία, έπειτα από πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησής του τον Απρίλιο, ο Χαν δεν έχει σταματήσει να ζητεί την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, βασιζόμενος στη σταθερή δημοτικότητά του για να κερδίσει δεύτερη θητεία.

Η κυβέρνηση προτιμά να περιμένει ως τον Οκτώβριο 2023 οπότε ολοκληρώνεται η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος ώστε να έχει χρόνο να εργαστεί για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Στη διάρκεια της νύκτας χιλιάδες υποστηρικτές του Χαν συγκεντρώθηκαν στο σημείο της επίθεσης, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν πανό με πολιτικά συνθήματα.

Η υπουργός Ενημέρωσης Μαριγιούμ Αουρανγκζέμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (03.11.2022) ότι ένας δράστης συνελήφθη, ενώ στο διαδίκτυο αναρτήθηκε βίντεο στο οποίο ο άνδρας εξηγεί την πράξη του.

«Το έκανα διότι ο Χαν παραπλανεί τους πολίτες. Προσπάθησα να τον σκοτώσω, έκανα ό,τι μπορούσα», λέει ο άνδρας που φαίνεται να βρίσκεται στο εσωτερικό αστυνομικού τμήματος. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εξοργίστηκε από τον θόρυβο που προερχόταν από την οχηματοπομπή την ώρα του καλέσματος για προσευχή.

Just IN :— First visuals of suspected assasin who opened fire at former PM Imran Khan. pic.twitter.com/6NykVzeXjR — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) November 3, 2022

Μεγάλη στήριξη

Πολλές πολιτικές δολοφονίες έχουν αμαυρώσει την πρόσφατη ιστορία του Πακιστάν, μεταξύ των οποίων αυτή της Μπεναζίρ Μπούτο το 2007, της πρώτης γυναίκας που κυβέρνησε μουσουλμανική χώρα στη σύγχρονη εποχή. Οι εντολείς της δολοφονίας της δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Παρά την εκδίωξή του από την πρωθυπουργία ο Χαν χαίρει μεγάλης υποστήριξης από τους Πακιστανούς. Από τον Απρίλιο διοργανώνει μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του, με στόχο να ασκήσει πίεση στον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό.

Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι η πτώση του είναι καρπός «συνωμοσίας» των ΗΠΑ και επικρίνει συνεχώς την κυβέρνηση του Σεχμπάζ Σαρίφ καθώς και το στρατιωτικό κατεστημένο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή φωτογραφιών: Reuters