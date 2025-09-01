Συμβαίνει τώρα:
Πακιστάν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου – Σκοτώθηκε το πενταμελές πλήρωμα

Στο ελικόπτερο βρίσκονταν δύο πιλότοι και τρία στελέχη του πακιστανικού στρατού, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
Πτώση ελικοπτέρου στο Πακιστάν

Συναγερμός σήμανε σήμερα (01.09.2025) στο βόρειο Πακιστάν καθώς συνετρίβη ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Mi-17 στην περιοχή κιλγκίτ – Μπαλτίσταν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι επιβαίνοντες.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε δοκιμαστική προσγείωση σε ένα πρόσφατα προτεινόμενο ελικοδρόμιο σε μια ορεινή τουριστική περιοχή όταν συνετρίβη, δήλωσε στο AFP ο Abdul Hameed, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Diamer.

Μάλιστα, φέρεται να έπεσε λόγω τεχνικού προβλήματος και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ανέφερε ο Φαϊζουλά Φαράκ, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης του Πακιστάν.

Στο ελικόπτερο βρίσκονταν δύο πιλότοι και τρία στελέχη του πακιστανικού στρατού, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Τον προηγούμενο μήνα, ελικόπτερο που μετέφερε εφόδια στους πληγέντες από πλημμύρες στην βορειοδυτική περιοχή Μπαζάουρ κατέπεσε λόγω καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να χαθούν και οι πέντε επιβαίνοντες.

Και τον Σεπτέμβριο του 2024, έξι άτομα σκοτώθηκαν όταν άλλο ελικόπτερο κατέπεσε στο βορειοδυτικό Πακιστάν λόγω βλάβης κινητήρα.

Το Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν, η περιοχή όπου έπεσε σήμερα το στρατιωτικό ελικόπτερο, γνωστό για τις ψηλές κορυφές του και τις απομακρυσμένες κοιλάδες του, αποτελεί κόμβο για τα στρατηγικά αναπτυξιακά έργα του Πακιστάν.

