Στο Πακιστάν τουλάχιστον εννέα αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 16 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα (6.3.2023) σε επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας εναντίον του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν τα θύματα σε περιοχή στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας οδηγούσε μοτοσικλέτα και έπεσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου», δήλωσε ο Αμπντούλ Χάι Αμίρ, αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας της περιοχής του Πακιστάν.

Η επίθεση του βομβιστή αυτοκτονίας σημειώθηκε στην πόλη Ντάνταρ στην περιοχή Κάτσι, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κουέτα, πρωτεύουσας της επαρχίας Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν.

Ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς από οκτώ τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING 🇵🇰 : 9 Police Officers Killed



Suicide bomb attack kills at least nine and injures 11 police officers in #Pakistan — official pic.twitter.com/pK5yoDc091 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) March 6, 2023

One more bomb blast in #Pakistan

As per reports, over 10 police personnel k!lled in a Blast near Bolan, #Balochistan.

many injured shifted to hospital.

Atrocities on #Baloch people are proving to be a curse for occupying forces.#Quetta #Gwadar #ImranKhan #NawazSharif #Encounter pic.twitter.com/YA1D3W97bp — Brinda (@Brinda_IND) March 6, 2023

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον αστυνομικών στο Πακιστάν. Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

9 policemen martyred, 13 wounded in bomb attack on Balochistan Constabulary van in Bolan: Pakistan Police..#Pakistan #BalochistanIsNotPakistanhttps://t.co/LheQxMLNJv — Ameek 3.0 (@Ameek09) March 6, 2023

Το Μπαλουτσιστάν είναι μια μεγάλη, φτωχή και αραιοκατοικημένη επαρχία του Πακιστάν, στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Ιράν. Η επαρχία είναι πλούσια σε υδρογονάνθρακες και μέταλλα, αλλά οι κάτοικοί της – σχεδόν 12 εκατ. άνθρωποι – διαμαρτύρονται ότι η κυβέρνηση του Πακιστάν τους έχει περιθωριοποιήσει και κλέβει τους φυσικούς πόρους της περιοχής.

Εδώ και χρόνια είναι θέατρο βίαιων συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων. Στην περιοχή η αστυνομία γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων από τοπικές ομάδες ανταρτών ή τους Πακιστανούς Ταλιμπάν.